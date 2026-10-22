Кнопковий телефон з сучасними функціями: скільки коштує нова "розкладачка" Sunbeam (фото)

Компанія Sunbeam Wireless анонсувала захищені розкладні телефони F1 Pro Poplar та F1 Pro Walnut з фізичною клавіатурою та підтримкою месенджера.

Очікується, що телефони Sunbeam F1 Pro Poplar та F1 Pro Walnut вийдуть у листопаді 2026 року. Про це йдеться на офіційному сайті бренду.

Як F1 Pro Poplar, так і F1 Pro Walnut пропонують власний месенджер Sunbeam, який дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями з іншими користувачами Dewdrop та людьми, які використовують Signal на звичайних смартфонах.

Sunbeam F1 Pro

Обидва варіанти Sunbeam F1 Pro отримали 2,8-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю 480 x 640 пікселів, процесор MediaTek MT6739 з чотирма ядрами ARM Cortex-A53 з тактовою частотою 1,28 ГГц, а також 3 ГБ оперативної пам'яті у поєднанні з 32 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримка microSD дозволяє розширити вбудовану пам'ять.

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Окрім того, телефони Sunbeam F1 Pro оснащені 5-мегапіксельною камерою, знімним акумулятором ємністю 2200 мАг, що заряджається через USB-C та 3,5-мм роз'ємом для навушників. Вони працюють на базі операційної системи Sunbeam BasicOS та підтримують Bluetooth.

Sunbeam F1 Pro Walnut

Інші функції Sunbeam F1 Pro включають музичний плеєр, диктофон, візуальну голосову пошту, навігацію та додаток Google Waze. Можна налаштувати кілька облікових записів, включаючи Google, Microsoft, AOL та Yahoo. Також підтримується запис і відтворення відео, хоча їхня тривалість обмежена двома хвилинами.

Що стосується відмінностей між цими двома моделями, F1 Pro Poplar пропонує навмисно обмежений програмний досвід. Він не має веб-браузера, функцій соціальних мереж чи магазину застосунків, а також не може роздавати Wi-Fi. Обидва смартфони позиціонуються як захищені, однак про конкретні сертифікації не повідомляється.

Ціна Sunbeam F1 Pro Poplar та Walnut — 389 доларів (близько 17 540 грн).

Sunbeam F1 Pro

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