Доступный флагман с рекордным аккумулятором: рассекречен Redmi K100 (фото)

Бренд Redmi раскрыл ключевые характеристики смартфона K100 перед официальной презентацией в Китае. Базовая модель серии получила аккумулятор емкостью 10 000 мАч, камеру на 50 Мп и защиту корпуса от воды по стандарту IP68.

Новинка присоединится к ранее вышедшим версиям Pro и Pro Max, пишет GSMArena.

Камера Light Hunter и ультразвуковой сканер

Главным модулем тыльной двойной камеры стал 50-мегапиксельный сенсор Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1.55 дюйма со светосилой f/1.68.

Вместо оптических датчиков производитель установил под экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который быстрее и точнее реагирует на прикосновения. Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, симметричные стереодинамики и вибромотор по оси X модели 0815 для четкой тактильной отдачи. Для стабильной связи в корпус встроили систему из семи антенн.

Дисплей Redmi K100 Фото: Redmi

Батарея на 10 000 мАч и дата презентации

Главным техническим козырем аппарата выступает кремниевая батарея на 10 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Видео дня

Официальная презентация Redmi K100 в Китае состоится 27 октября. Смартфон выйдет в трех цветах, включая новый светло-зеленый оттенок Firefly Green. На официальном сайте компании уже открыт прием предварительных заказов.

Ранее сообщалось, что 15 смартфонов Xiaomi получат важное обновление в октябре 2026 года. Xiaomi начала распространение октябрьского патча безопасности 2026 года для устройств брендов Xiaomi, Redmi и POCO в Китае и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Первые сборки включают версии на базе HyperOS 3 и HyperOS 4.