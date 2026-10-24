Доступний флагман із рекордним акумулятором: розсекречено Redmi K100 (фото)

Бренд Redmi оприлюднив основні характеристики смартфона K100 напередодні офіційної презентації в Китаї. Базова модель серії отримала акумулятор ємністю 10 000 мА·год, камеру на 50 Мп та захист корпусу від води за стандартом IP68.

Новинка доповнить раніше випущені версії Pro та Pro Max, пише GSMArena.

Камера Light Hunter та ультразвуковий сканер

Головним модулем задньої подвійної камери став 50-мегапіксельний сенсор Light and Shadow Hunter 800 з оптичним форматом 1/1,55 дюйма та світлосилою f/1,68.

Замість оптичних датчиків виробник встановив під екраном ультразвуковий сканер відбитків пальців, який швидше й точніше реагує на дотики. Смартфон отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей, симетричні стереодинаміки та вібромотор по осі X моделі 0815 для чіткої тактильної віддачі. Для стабільного зв’язку в корпус вбудували систему з семи антен.

Дисплей Redmi K100 Фото: Redmi

Акумулятор ємністю 10 000 мА·год та дата презентації

Головною технічною перевагою пристрою є кремнієва батарея ємністю 10 000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Корпус захищений від пилу та води відповідно до стандарту IP68.

Видео дня

Офіційна презентація Redmi K100 у Китаї відбудеться 27 жовтня. Смартфон буде доступний у трьох кольорах, зокрема у новому світло-зеленому відтінку Firefly Green. На офіційному сайті компанії вже розпочато прийом попередніх замовлень.

Раніше повідомлялося, що 15 смартфонів Xiaomi отримають важливе оновлення у жовтні 2026 року. Xiaomi розпочала розповсюдження жовтневого патча безпеки 2026 року для пристроїв брендів Xiaomi, Redmi та POCO у Китаї та Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Перші збірки містять версії на базі HyperOS 3 та HyperOS 4.