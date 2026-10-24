Широкий, не складной и недорогой: представлен смартфон с уникальным дисплеем 16:10 (фото)

Компания Coolpad выпустила необычный бюджетный смартфон Cool X Wide с нескладным широким экраном формата 16:10. Аппарат стал первым доступным Android-устройством такого типа при стартовой цене всего 150 долларов.

Новинка поступила в продажу в Китае, переняв пропорции у дорогого флагмана Huawei Pura X View, пишет Android Headlines.

Необычные габариты и широкий экран 16:10

В отличие от большинства вытянутых современных телефонов, модель получила широкий корпус с размерами 150,3 x 94,5 x 8,95 мм. За счет ширины почти в 9,5 см аппаратом удобнее пользоваться двумя руками для чтения сайтов, работы с таблицами и просмотра видео.

Диагональ экрана составляет 6,38 дюйма с соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 90 Гц. Разрешение матрицы равно 1158x720 точек. Телефон работает на стандартной операционной системе Android, тогда как флагманский аналог от Huawei продается в Китае на HarmonyOS NEXT без сервисов Google.

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Дисплей Coolpad Cool X Wide Фото: Android Headlines

Простое железо и доступные цены

Внутри смартфона установлен 6-нм процессор MediaTek Helio G99 с поддержкой сетей 4G (модема 5G здесь нет). Оперативная память стандарта LPDDR4X насчитывает 8 или 12 ГБ, а накопитель UFS 2.2 предлагает 128 или 256 ГБ.

Батарея емкостью 4600 мАч рассчитана на день работы. Тыльная камера представлена основным модулем на 50 Мп. Аппарат выходит в черном, белом и красном цветах. Поставки покупателям на торговой площадке JD.com стартуют 8 ноября, а о планах выхода на глобальный рынок компания пока не объявляла.

Цвета и дизайн Coolpad Cool X Wide Фото: Android Headlines

Цены в Китае:

Coolpad Cool X Wide 8/128GB — 999 юаней (около $150).

— 999 юаней (около $150). Coolpad Cool X Wide 8/256GB — 1 199 юаней (около $180).

— 1 199 юаней (около $180). Coolpad Cool X Wide 12/256GB — 1 399 юаней (около $209).

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