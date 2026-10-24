Широкий, не складаний і недорогий: представлено смартфон з унікальним дисплеєм 16:10 (фото)

Компанія Coolpad випустила незвичайний бюджетний смартфон Cool X Wide з нерозкладним широким екраном у форматі 16:10. Цей пристрій став першим доступним Android-пристроєм такого типу зі стартовою ціною всього 150 доларів.

Новинка з'явилася у продажу в Китаї, перейнявши пропорції дорогого флагмана Huawei Pura X View, пише Android Headlines.

Незвичайні розміри та широкий екран із співвідношенням сторін 16:10

На відміну від більшості витягнутих сучасних телефонів, ця модель має широкий корпус розмірами 150,3 × 94,5 × 8,95 мм. Завдяки ширині майже 9,5 см пристроєм зручніше користуватися двома руками для перегляду веб-сайтів, роботи з таблицями та перегляду відео.

Діагональ екрану становить 6,38 дюйма, співвідношення сторін — 16:10, а частота оновлення — 90 Гц. Роздільна здатність матриці дорівнює 1158x720 пікселів. Телефон працює на стандартній операційній системі Android, тоді як флагманський аналог від Huawei продається в Китаї на HarmonyOS NEXT без сервісів Google.

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Дисплей Coolpad Cool X Wide Фото: Android Headlines

Просте обладнання та доступні ціни

Усередині смартфона встановлено 6-нм процесор MediaTek Helio G99 із підтримкою мереж 4G (модема 5G тут немає). Оперативна пам'ять стандарту LPDDR4X має об'єм 8 або 12 ГБ, а накопичувач UFS 2.2 — 128 або 256 ГБ.

Акумулятор ємністю 4600 мА·год розрахований на один день роботи. Задня камера представлена основним модулем на 50 Мп. Пристрій випускається в чорному, білому та червоному кольорах. Поставки покупцям на торговельному майданчику JD.com розпочнуться 8 листопада, а про плани виходу на світовий ринок компанія поки що не повідомляла.

Кольори та дизайн Coolpad Cool X Wide Фото: Android Headlines

Ціни в Китаї:

Coolpad Cool X Wide 8/128 ГБ — 999 юанів (близько 150 доларів).

— 999 юанів (близько 150 доларів). Coolpad Cool X Wide 8/256 ГБ — 1 199 юанів (близько 180 доларів).

— 1 199 юанів (близько 180 доларів). Coolpad Cool X Wide 12/256 ГБ — 1 399 юанів (близько 209 доларів).

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