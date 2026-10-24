OnePlus Turbo 7 Pro удивит АКБ на 10000 мАч и экраном 185 Гц: что известно

До конца года компания OnePlus планирует выпустить игровой смартфон Turbo 7 Pro. Аппарат получит плоский экран с кадровой частотой 185 Гц, камеру на 200 Мп и аккумулятор емкостью до 10 000 мАч.

Первые подробности о начинке устройства раскрыл инсайдер Digital Chat Station, пишет Gizmochina.

Экран на 185 Гц и внешний кулер

Новинка создана с упором на игры. Телефон получит плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K и повышенной частотой обновления 185 Гц.

Внутри установят 3-нм процессор Qualcomm с номером SM8845 Pro (в утечках он фигурирует как Snapdragon 8 Gen 6 или 8 Gen 5 Pro). Чтобы начинка не сбрасывала частоты в тяжелых играх, производитель готовит внешний вентилятор охлаждения. Аксессуар будет крепиться через чехол с магнитными контактами pogo-pin. Главным соперником новинки станет будущий iQOO Z12 Turbo с аналогичным чипом.

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Батарея до 10 000 мАч и камера на 200 Мп

Главным апгрейдом по сравнению с прошлым Turbo 6 станет автономность: емкость аккумулятора составит от 9000 до 10 000 мАч (максимальную цифру уже зафиксировали в инженерных прототипах).

Основную камеру также обновят: вместо прежнего 50-Мп сенсора появится крупный датчик на 200 Мп. По параметрам экрана и батареи устройство напоминает недавний флагман OnePlus 16, но выйдет на более доступной платформе. Точные сроки презентации и цены компания объявит позже.

Ранее сообщалось, что OnePlus рассылает Android 17 и ColorOS 17 на эти смартфоны.