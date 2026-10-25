OnePlus рассылает Android 17 и ColorOS 17 на эти смартфоны: список (фото)

OnePlus начала досрочное распространение стабильной версии прошивки ColorOS 17 на базе Android 17. Первыми апдейт получили флагман OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4.

Релиз знаменует окончательный отказ от фирменной оболочки OxygenOS в пользу единого интерфейса материнской компании Oppo, пишет 9to5Google.

Конец эпохи OxygenOS и старт первой волны

Оболочка OxygenOS долгие годы оставалась визитной карточкой устройств OnePlus. Изначально прошивка была близка к чистому Android, но со временем слилась с ColorOS от Oppo. После реорганизации международных подразделений производитель решил отказаться от бренда OxygenOS: все существующие и будущие устройства окончательно переходят на ColorOS.

Первая волна стабильного релиза стартовала в Индии с опережением графика — изначально запуск планировали на 29 октября. В ближайшие дни апдейт распространится на другие страны, а уже 30 октября систему получат модели OnePlus 15R, 13 и 13s. Напомним, что новейший флагман OnePlus 16 поставляется с ColorOS 17 прямо из коробки.

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OnePlus Nord 6 тоже в списке Фото: gsmarena.com

График выхода ColorOS 17 для смартфонов и планшетов

Производитель ранее раскрыл перечень устройств, которые получат обновление до первого квартала 2027 года:

Конец октября 2026 года:

OnePlus 15, OnePlus Pad 4 (уже обновляются);

OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s.

Ноябрь 2026 года:

Складной OnePlus Open;

OnePlus 13R, OnePlus 12;

OnePlus Nord 6, Nord CE6;

Планшет OnePlus Pad 3.

Декабрь 2026 года:

OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition;

OnePlus 11;

OnePlus Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5;

Планшеты OnePlus Pad 2 и Pad Go 2.

Первый квартал 2027 года:

OnePlus Nord 4;

Бюджетная серия: OnePlus N6, N6x, N6 Lite;

Планшет OnePlus Pad Lite.

Прошивка рассылается поэтапными пакетами, поэтому точные сроки зависят от региона, партии и оператора связи.

Напомним, Samsung тоже обновила популярные бюджетные смартфоны до Android 17. One UI 9 на базе Android 17 появилась не только на флагманах — вот недорогие телефоны А-серии, на которые распространяется апдейт.

Также Фокус писал про 3 компактных смартфона за нормальные деньги. В обзоре приняли участие модели Moto Razr+ 2024, Google Pixel 10a и OnePlus 13s.