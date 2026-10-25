OnePlus розповсюджує Android 17 та ColorOS 17 для цих смартфонів: список (фото)

OnePlus розпочала дострокове розповсюдження стабільної версії прошивки ColorOS 17 на базі Android 17. Першими оновлення отримали флагман OnePlus 15 та планшет OnePlus Pad 4.

Цей реліз означає остаточну відмову від фірмової оболонки OxygenOS на користь єдиного інтерфейсу материнської компанії Oppo, пише 9to5Google.

Кінець епохи OxygenOS і початок першої хвилі

Оболонка OxygenOS протягом багатьох років залишалася візитною карткою пристроїв OnePlus. Спочатку прошивка була близькою до чистого Android, але з часом злилася з ColorOS від Oppo. Після реорганізації міжнародних підрозділів виробник вирішив відмовитися від бренду OxygenOS: усі існуючі та майбутні пристрої остаточно переходять на ColorOS.

Перша хвиля стабільного релізу стартувала в Індії раніше, ніж було заплановано — спочатку запуск планували на 29 жовтня. У найближчі дні оновлення пошириться на інші країни, а вже 30 жовтня систему отримають моделі OnePlus 15R, 13 та 13s. Нагадаємо, що найновіший флагман OnePlus 16 постачається з ColorOS 17 прямо з коробки.

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OnePlus Nord 6 теж у списку Фото: gsmarena.com

Графік випуску ColorOS 17 для смартфонів і планшетів

Виробник раніше оприлюднив перелік пристроїв, які отримають оновлення до першого кварталу 2027 року:

Кінець жовтня 2026 року:

OnePlus 15, OnePlus Pad 4 (вже оновлюються);

OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s.

Листопад 2026 року:

Складаний OnePlus Open;

OnePlus 13R, OnePlus 12;

OnePlus Nord 6, Nord CE6;

Планшет OnePlus Pad 3.

Грудень 2026 року:

OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition;

OnePlus 11;

OnePlus Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5;

Планшети OnePlus Pad 2 та Pad Go 2.

Перший квартал 2027 року:

OnePlus Nord 4;

Бюджетна серія: OnePlus N6, N6x, N6 Lite;

Планшет OnePlus Pad Lite.

Прошивка надсилається поетапно, тому точні терміни залежать від регіону, партії та оператора зв’язку.

Нагадаємо, що Samsung також оновила популярні бюджетні смартфони до Android 17. One UI 9 на базі Android 17 з’явилася не лише на флагманах — ось недорогі телефони серії А, на які поширюється оновлення.

Також "Фокус" писав про 3 компактні смартфони за розумну ціну. У огляді взяли участь моделі Moto Razr+ 2024, Google Pixel 10a та OnePlus 13s.