OnePlus Turbo 7 Pro здивує акумулятором на 10 000 мА·год та екраном 185 Гц: що відомо

До кінця року компанія OnePlus планує випустити ігровий смартфон Turbo 7 Pro. Пристрій матиме плоский екран із частотою оновлення 185 Гц, камеру на 200 Мп та акумулятор ємністю до 10 000 мА·год.

Перші подробиці щодо внутрішнього наповнення пристрою оприлюднив інсайдер Digital Chat Station, пише Gizmochina.

Екран із частотою оновлення 185 Гц та зовнішній кулер

Ця новинка створена з акцентом на ігри. Телефон буде оснащений плоским 6,78-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та підвищеною частотою оновлення 185 Гц.

Усередині буде встановлено 3-нм процесор Qualcomm під назвою SM8845 Pro (у витоках він фігурує як Snapdragon 8 Gen 6 або 8 Gen 5 Pro). Щоб "начинка" не знижувала тактову частоту під час ресурсних ігор, виробник готує зовнішній вентилятор охолодження. Аксесуар кріпитиметься через чохол із магнітними контактами pogo-pin. Головним конкурентом новинки стане майбутній iQOO Z12 Turbo з аналогічним чіпом.

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Акумулятор ємністю до 10 000 мА·год і камера на 200 Мп

Головним вдосконаленням порівняно з попередньою моделлю Turbo 6 стане автономність: ємність акумулятора становитиме від 9 000 до 10 000 мА·год (максимальне значення вже зафіксовано в інженерних прототипах).

Основну камеру також оновлять: замість колишнього 50-мегапіксельного сенсора з’явиться великий датчик на 200 Мп. За параметрами екрану та акумулятора пристрій нагадує нещодавній флагман OnePlus 16, але вийде на більш доступній платформі. Точні терміни презентації та ціни компанія оголосить пізніше.

Раніше повідомлялося, що OnePlus розповсюджує Android 17 та ColorOS 17 для цих смартфонів.