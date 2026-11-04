Меньшие смарт-часы Xiaomi с OLED-дисплеем и функциями флагмана уже близко: раскрыта цена (фото)

Компактная 41-миллиметровая версия умных часов Xiaomi Watch S5 вскоре официально поступит в продажу в Европе.

Хотя Xiaomi Watch S5 с диаметром корпуса 46 мм уже доступны на международном рынке, модель с диаметром 41 мм пока предлагается только в Китае. Xiaomi планирует выпустить европейскую версию часов меньшего размера вместе со смартфоном Xiaomi 18 Pro, пишет чешский журнал Svět Androida со ссылкой на свои источники.

41-миллиметровые Xiaomi Watch S5 отличаются не только диаметром, но и несколько более тонким корпусом. Часы получили круглый 1,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и впечатляющей яркостью 3000 нит.

Xiaomi Watch S5 Фото: Скриншот

Xiaomi Watch S5 работают под управлением HyperOS, а не Wear OS, что ограничивает выбор приложений, но обеспечивает более длительное время работы от аккумулятора. Аккумулятор емкостью 590 мА обещает от 8 до 14 дней автономной работы в зависимости от интенсивности использования.

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Смарт-часы оснащены датчиками сердечного ритма, SpO2 и температуры кожи, поэтому могут отслеживать сон и уровень стресса на протяжении цикла. Также ожидается, что 41-миллиметровая версия сохранит встроенный GPS-модуль и NFC-чип для бесконтактных платежей.

Xiaomi Watch S5 Фото: Скриншот

Меньшая модель Xiaomi Watch S5 будет доступна в Европе в серебристом и черном цветах. Обе версии имеют корпус из нержавеющей стали и водонепроницаемость до 5 атм.

Ожидаемая цена Xiaomi Watch S5 41 мм в Европе — 240 евро (около 12 250 грн).

Цвета Xiaomi Watch S5 Фото: Xiaomi

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