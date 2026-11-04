Менший смартгодиннник Xiaomi з OLED-дисплеєм та функціями флагмана вже близько: розкрито ціну (фото)

Компактна 41-міліметрова версія розумного годинника Xiaomi Watch S5 незабаром офіційно надійде у продаж у Європі.

Хоча Xiaomi Watch S5 з діаметром корпуса 46 мм вже доступний на міжнародному ринку, модель 41 мм поки пропонується лише в Китаї. Xiaomi планує випустити європейську версію меншого годинника разом зі смартфоном Xiaomi 18 Pro, пише чеський журнал Svět Androida з посиланням на свої джерела.

41-міліметровий Xiaomi Watch S5 вирізняється не лише діаметром, але й дещо тоншим корпусом. Годинник отримав круглий 1,32-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів та вражаючою яскравістю 3000 ніт.

Xiaomi Watch S5 Фото: Скриншот

Xiaomi Watch S5 працює під управлінням HyperOS, а не Wear OS, що пропонує менший вибір програм, але забезпечує довший час роботи від акумулятора. Батарея ємністю 590 мА обіцяє від 8 до 14 днів автономної роботи, залежно від використання.

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Смартгодинник оснащений датчиками серцевого ритму, SpO2 та температури шкіри, тож може відстежувати сон, рівень стресу на цикл. Також очікується, що 41-міліметрова версія збереже вбудований GPS-модуль та NFC-чип для безконтактних платежів.

Xiaomi Watch S5 Фото: Скриншот

Менший Xiaomi Watch S5 пропонуватиметься на території Європи у сріблястому та чорному кольорах. Обидва варіанти мають корпус з нержавіючої сталі та водонепроникність до 5 атм.

Очікувана ціна Xiaomi Watch S5 41 мм у Європі — 240 євро (близько 12 250 грн).

Кольори Xiaomi Watch S5 Фото: Xiaomi

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