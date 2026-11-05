Вышел ультракомпактный повербанк Baseus с выдвижным кабелем: сколько он стоит (фото)

Компания Baseus незаметно выпустила на мировом рынке портативное зарядное устройство PicoGo AR11 10K, которое выделяется среди конкурентов небольшими габаритами и сразу двумя встроенными кабелями.

Повербанк Baseus PicoGo AR11 10K была выпущена в Китае в мае 2026 года, а теперь появилась на международном рынке. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Новый повербанк Baseus имеет емкость 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Этого должно хватить на несколько полных зарядок стандартного смартфона или на одну зарядку такого телефона, как Honor Power 2.

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Для подключения предусмотрен длинный выдвижной кабель USB-C, съемный кабель Type-C, который может служить коротким ремешком для переноски, а также отдельный разъем USB-A. Порт USB-C и встроенный кабель Type-C обеспечивают мощность до 45 Вт, тогда как порт USB-A только 33 Вт.

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Baseus PicoGo AR11 10K может заряжать три устройства одновременно, однако в этом случае мощность каждого из портов снижается до 7,5 Вт. Максимальная входная мощность составляет 30 Вт, а состояние батареи отображается на встроенном дисплее.

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Baseus PicoGo AR11 10K имеет размеры 56,5 x 38,5 x 83 мм и весит 230 г, что делает его одним из самых маленьких внешних аккумуляторов на рынке. Поскольку эта модель только появляется в глобальной продаже, в Украине ее стоит ожидать чуть позже.

Официальная цена Baseus PicoGo AR11 10K — 79,99 долларов (около 3 640 грн).

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Напомним, что компания Oppo представила две недорогие и безопасные повербанки.

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