Вийшов ультракомпактний повербанк Baseus з висувним кабелем: скільки він коштує (фото)

Компанія Baseus непомітно випустила на глобальному рівні портативний зарядний пристрій PicoGo AR11 10K, який вирізняється серед конкурентів невеликими габаритами та одразу двома вбудованими кабелями.

Повербанк Baseus PicoGo AR11 10K був випущений у Китаї у травні 2026 року, а тепер з’явився на міжнародному ринку. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Новий повербанк Baseus пропонує ємність 10 000 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Цього має вистачити на кілька повних зарядок стандартного смартфона або одну зарядку такого телефона, як Honor Power 2.

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Для підключення є довгий висувний кабель USB-C, знімний кабель Type-C, який може слугувати коротким ремінцем для перенесення, та окремий роз'єм USB-A. Порт USB-C та вбудований кабель Type-C видають до 45 Вт, тоді як порт USB-A пропонує лише 33 Вт.

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Baseus PicoGo AR11 10K може заряджати три пристрої одночасно, однак тоді потужність кожного з портів знижується до 7.5 Вт. Максимальна вхідна потужність становить 30 Вт, а стан батареї відображається на вбудованому дисплеї.

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Baseus PicoGo AR11 10K має габарити 56,5 x 38,5 x 83 мм та важить 230 г, що робить його одним з найменших повербанків на ринку. Оскільки ця модель тільки з'являється у глобальному продажу, в Україні її варто очікувати трохи згодом.

Офіційна ціна Baseus PicoGo AR11 10K — 79,99 доларів (близько 3 640 грн).

Baseus PicoGo AR11 10K Фото: Baseus

Нагадаємо, Oppo представила два недорогі та безпечні повербанки.

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