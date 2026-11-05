Бюджетный планшет Xiaomi с АКБ на 9820 мАч выйдет глобально: что известно о Redmi Pad 3

Новый недорогой планшет от Xiaomi под названием Redmi Pad 3 готовится к дебюту на международном рынке.

Redmi Pad 3 уже был замечен в нескольких базах данных сертификации, что свидетельствует о предстоящем глобальном запуске. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Например, в малайзийской базе данных SIRIM и TDRA (ОАЭ) планшет появился под номером модели 2610FRP38G. В обоих случаях он указан как устройство, поддерживающее только Wi-Fi. В тайской базе данных NBTC Redmi Pad 3 4G также упоминается под номером 26104RPF2G.

Xiaomi пока не раскрыла характеристики и дату выхода Redmi Pad 3. Согласно недавним утечкам, планшет может быть оснащен аккумулятором емкостью 9820 мАч, а также будет предлагаться в конфигурациях 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

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Цена Redmi Pad 3 также пока не разглашается. Текущая модель Redmi Pad 2 в Украине стоит от 7 999 грн до 16 999 грн, в зависимости от конфигурации памяти, комплектации и магазина. Он использует чипсет Helio G100 Ultra и оснащён аккумулятором ёмкостью 9000 мАч.

Напомним, что недавно выпущенный Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 значительно превзошёл Apple iPad Air 13 (2026) по времени автономной работы.

Фокус также сообщал, что китайская компания Black Shark официально представила недорогой планшет Pad Air 7.