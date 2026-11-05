Бюджетний планшет Xiaomi з АКБ на 9820 мАг вийде глобально: що відомо про Redmi Pad 3

Новий недорогий планшет від Xiaomi під назвою Redmi Pad 3 готується до дебюту на міжнародному ринку.

Redmi Pad 3 вже помічений в кількох базах даних сертифікації, що свідчить про майбутній глобальний запуск. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Наприклад, в малайзійській базі даних SIRIM та TDRA (ОАЕ) планшет з’явився під номером моделі 2610FRP38G. В обох випадках він позначений як пристрій, що підтримує лише Wi-Fi. У тайській базі даних NBTC Redmi Pad 3 4G також згадується під номером 26104RPF2G.

Xiaomi поки не розкрила характеристики та дату запуску Redmi Pad 3. Нещодавні витоки свідчать, що планшет може бути оснащений акумулятором ємністю 9820 мАг, а також пропонуватиметься у конфігураціях 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ та 8 ГБ/256 ГБ.

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Ціна Redmi Pad 3 теж наразі не розголошується. Поточний Redmi Pad 2 в Україні коштує від 7 999 грн до 16 999 грн, залежно від конфігурації пам'яті, комплектації та магазину. Він використовує чипсет Helio G100 Ultra та має акумулятор ємністю 9000 мАг.

Нагадаємо, нещодавно випущений Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 значно перевершив Apple iPad Air 13 (2026) за часом автономної роботи.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія Black Shark офіційно представила недорогий планшет Pad Air 7.