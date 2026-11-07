100 тысяч запрещенных фраз: у Apple есть политический фильтр для свайпов о Трампе и Путине

Пользователи iPhone от Apple не смогут набрать с помощью свайпов фразу "Dictator Trump" или "Путин прогнал". Аналитик Дерик Кауфман установил, что компания создала "серый список" политических слов и фраз о Путине и Трампе, которые недоступны для автоматического ввода. Кроме того, в списке есть целый ряд других устоявшихся выражений на 30 языках мира.

Компания Apple разработала технологию свайпов, которая "угадывает" фразы и слова, которые пытается набрать пользователь, проводя пальцем от буквы к букве на экранной клавиатуре. Кауфман обнаружил, что существует список цензурированных фраз, которые таким образом набрать невозможно, говорится в материале Reuters. Часть этих фраз — вульгаризмы, нецензурная лексика, некоторые устоявшиеся выражения и фразеологизмы. Но есть группа фраз, которые можно назвать политической цензурой, поскольку запрещено вводить некоторые фразы о Путине и Трампе.

Apple не объяснила, по какому принципу был составлен "серый список", и пока неясно, почему вдруг запретили свайпы "Dictator Trump" или "Путин прогнал". В то же время, как показала база данных специального ресурса Swipeblocked, созданного исследователем, для итальянцев запрещена фраза о российском Крыме. Российское СМИ "Медуза" обнаружило, что существуют ограничения на 637 фраз на русском языке. Среди них — "Путин прогнал", "распилили бюджет", "либерал болотная" и другие.

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Компания Apple — технология ввода текста свайпом Фото: Скриншот

Компания Apple — часть "серого списка" для Италии Фото: Скриншот

Reuters уточнило, что пользователи по-прежнему могут вводить запрещённые компанией Apple фразы, набирая каждую букву на клавиатуре, но не с помощью свайпа или автозаполнения. По мнению Кауфмана, эта технология представляет собой компромисс техногиганта "между предсказанием того, что пытаются сказать сотни миллионов пользователей iPhone, и предотвращением оскорбительных или политически окрашенных предложений пользователям". Таким образом Apple пытается "незаметно влиять" на то, как люди общаются и что пишут друг другу.

"Это очень мягкая форма цензуры. Но в тех масштабах, в которых работает Apple, достаточно лишь лёгкого прикосновения, чтобы оказать большое влияние", — привело СМИ оценку исследователя.

Компания Apple — что известно о "серых списках"

Кауфман сообщил, что в сентябре заметил ограничения на свайпы, провёл поиск и "в самых недрах" Apple обнаружил сборник из 100 тыс. слов и фраз на 30 языках мира. Для каждого языка свои ограничения. Например, на хинди невозможно набрать фразы, критикующие Нарендру Моди. Также невозможно набрать "независимость Тибета" или "Sleepy Joe" (о Джо Байдене). Находки Кауфмана подтвердили другие ИТ-эксперты, которые пришли к таким же выводам.

Между тем компания Apple дала некоторые пояснения по поводу "запрещённых слов", сообщили СМИ. В электронном ответе, на который ссылаются журналисты, говорится, что "клавиатура настроена таким образом, чтобы избежать предложения подсказок, которые могут быть неуместными или оскорбительными". В то же время не было объяснений, почему вводится цензура на определенные политические высказывания.

Отметим, что Фокус писал о других событиях, связанных с компанией Apple. Например, в октябре состоялась презентация центра "умного дома" HomeView. Был создан специальный смарт-дисплей, позволяющий управлять всем домом.

Напоминаем, что 2 ноября инсайдер Apple Марк Гурман сообщил, что компания Apple может отказаться от текущих моделей MacBook Pro.