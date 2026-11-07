100 тисяч заборонених фраз: Apple має політичний фільтр для свайпів про Трампа та Путіна

Користувачі iPhone від Apple не зможуть набрати свайпами фразу Dictator Trump чи "Путин прогнав". Аналітик Дерік Кауфман встановив, що компанія створила "сірий список" політичних слів та фраз про Путіна та Трампа, які недоступні для автоматичного набору. Крім того, у переліку є ціла низка інших усталених виразів на 30 мовах світу.

Компанія Apple створила технологію свайпів, яка "вгадує" фрази та слова, які намагається набрати користувач, ковзаючи пальцем від літери до літери на екранній клавіатурі. Кауфман виявив, що існує список цензурованих фраз, які таким чином набрати неможливо, ідеться у матеріалі Reuters. Частина цих фраз — вульгаризми, обсценна лексика, деякі усталені вирази та фразеологізми. Але є група фраз, які можна назвати політичною цензурою, оскільки заборонено свайпати деякі фрази про Путіна та Трампа.

Apple не пояснила, за яким принципом створили "сірий список" і наразі не ясно, чому раптом заборонили свайпати Dictator Trump чи "Путин прогнав". Водночас, для італійців під забороною фраза про російський Крим, показала база даних спеціального ресурсу Swipeblocked, створеного дослідником. РосЗМІ Meduza виявило, що є обмеження на 637 фраз російською. Серед них — "Путин прогнав", "распили бюджет", "либерал болотная" та інші.

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Компанія Apple — технологія набору тексту свайпом Фото: Скриншот

Компанія Apple — фрагмент "сірого списку" для Італії Фото: Скриншот

Reuters уточнило, що користувачі все ще можуть набрати заборонені фрази компанії Apple, набираючи кожну літеру на клавіатурі, але не свайпом чи автозаповненням. На думку Кауфмана, ця технологія є компромісом техногіганта "між передбаченням того, що намагаються сказати сотні мільйонів користувачів iPhone, та запобіганням образливим або політично забарвленим пропозиціям користувачам". Таким чином Apple намагається "непомітно впливати" на те, як спілкуються люди та що пишуть один одному.

"Це дуже легка форма цензури. Але в масштабах, у яких працює Apple, достатньо лише легкого дотику, щоб мати великий вплив", — навело медіа оцінку дослідника.

Компанія Apple — що відомо про "сірі списки"

Кауфман повідомив, що помітив на обмеження свайпання у вересні, провів пошуки й "глибоко в надрах" в Apple знайшов збірник зі 100 тис. слів та фраз на 30 мовах світу. Для кожної мови свої обмеження. Наприклад, на хінді не можливо набрати фрази, які критикують Нарендра Моді. Також неможливо насвайпати "незалежність Тибету", Sleepy Joe (про Джо Байдена). Знахідки Кауфмана підтвердили інші ІТ-експерти, які дійшли до таких же висновків.

Тим часом компанія Apple надала певні пояснення щодо "заборонених слів", розповіло медіа. У електронній відповіді, на яку посилаються журналісти, ідеться про те, що "клавіатура налаштована таким чином, щоб уникнути пропонування підказок, які можуть бути недоречними або образливими". Водночас не було пояснень, чому є цензура на певні політичні вислови.

Зазначимо, Фокус писав про інші події, пов'язані з компанією Apple. Наприклад, у жовтні відбулась презентація центру розумного дому HomeView. Створили спеціальний смарт-дисплей, який дає можливість керувати цілим будинком.

Нагадуємо, 2 листопада інсайдер Apple Марк Гурман розповів, що компанія Apple може відмовитись від поточних моделей MacBook Pro.