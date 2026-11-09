Цифровой коллапс в России: крупный хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном сбое

Серверы крупного хостинг-провайдера ESTT начали массово выходить из строя ещё на рассвете 8 ноября, а восстановить доступ ко всем сервисам не удалось даже к вечеру.

В России произошел серьезный технический сбой в работе хостинг-провайдера ESTT, из-за чего возникли перебои в работе клиентских сервисов. Проблемы затронули инфраструктуру компании, которая предоставляет бизнесу услуги по размещению серверов, облачным вычислениям, хранению данных и поддержке IT-систем. Инженеры компании приступили к восстановлению инфраструктуры, однако сразу вернуть все серверы в рабочее состояние не удалось.

Об инциденте сообщили на официальном сайте ESTT.

"В настоящее время произошел серьезный технический сбой, повлиявший на работу клиентских сервисов. Наша инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры", — говорится в официальном сообщении провайдера.

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Сообщение о сбое с официального сайта ESTT Фото: Скриншот

В компании также подчеркнули, что понимают, насколько важна для клиентов бесперебойная работа сервисов, и прилагают усилия для скорейшего устранения проблем. О дальнейшем ходе работ пообещали сообщать дополнительно.

Когда начались проблемы и что известно о восстановлении

По данным сервиса мониторинга Detector404, первые сообщения пользователей о сбоях в работе ESTT начали поступать около 04:00 по московскому времени 8 ноября. Люди жаловались на недоступность сайтов, серверов и панели управления.

Вечером того же дня компания сообщила о частичном возобновлении работы. По информации РБК, по состоянию на 18:22 по московскому времени провайдеру удалось восстановить работу части клиентских серверов.

Клиентам рекомендовали самостоятельно проверить доступность своих серверов и работу сервисов. В то же время в компании предупредили: если сервер оставался недоступным, это означало, что на нем ещё продолжались восстановительные работы.

Когда произошел сбой и что уже удалось восстановить

По данным сервиса мониторинга Detector404, первые сообщения о проблемах в работе ESTT начали поступать около 04:00 по московскому времени 8 ноября.

К 18:22 по московскому времени некоторые клиентские серверы были восстановлены, однако далеко не все.

"Просим проверить доступность ваших серверов и работу сервисов. Если ваш сервер по-прежнему недоступен, значит, восстановительные работы ещё продолжаются", — говорится в последнем официальном сообщении провайдера.

Какие услуги предоставляет ESTT

ESTT, также известная как e-Style Telecom, — это российская компания, предоставляющая ИТ-инфраструктуру для малого, среднего и крупного бизнеса. У неё есть собственный дата-центр в Москве, и она предлагает аренду физических и виртуальных серверов, облачные платформы, хранение данных, хостинг и администрирование серверного оборудования.

Кроме того, компания предоставляет услуги по резервному копированию, организации сетей, защите от DDoS-атак и техническому сопровождению ИТ-проектов. Поэтому перебои в её работе могут влиять не только на отдельные сайты, но и на цифровые сервисы и системы предприятий, которые пользуются её инфраструктурой.

ESTT пока не сообщила, сколько именно пользователей и компаний пострадали от нынешнего сбоя и какие именно услуги были недоступны.

Кроме того, компания не назвала причину технической неисправности. Подтверждения того, что инцидент стал следствием кибератаки, пока также нет.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в российской хостинговой инфраструктуре. В частности, в начале ноября масштабная кибератака вывела из строя значительную часть инфраструктуры другого российского провайдера Beget. Тогда проблемы затронули примерно полмиллиона интернет-ресурсов.

Напомним, что во Франции хакеры удаленно взломали системы охлаждения супермаркетов, в результате чего холодильники начали непрерывно размораживаться, а тонны продуктов испортились. Атака затронула около 300 магазинов сетей Intermarché и Coopérative U, а также супермаркеты других ритейлеров, нанеся ущерб на миллионы евро.

Кроме того, в сети распространяется информация о возможном масштабном взломе систем сети супермаркетов "АТБ" и утечке конфиденциальных данных. В качестве "доказательства" злоумышленники публикуют архив материалов и скриншот с требованиями выкупа.