Цифровий колапс у Росії: великий хостинг-провайдер ESTT заявив про серйозний збій

Сервери великого хостинг-провайдера ESTT почали масово виходити з ладу ще на світанку 8 листопада, а повернути доступ до всіх сервісів не вдалося навіть до вечора.

У Росії стався серйозний технічний збій у роботі хостинг-провайдера ESTT, через що виникли перебої в роботі клієнтських сервісів. Проблеми торкнулися інфраструктури компанії, яка надає бізнесу послуги з розміщення серверів, хмарних обчислень, зберігання даних та підтримки IT-систем. Інженери компанії почали відновлювати інфраструктуру, однак повернути роботу всіх серверів одразу не вдалося.

Про інцидент повідомили на офіційному сайті ESTT.

"Наразі стався серйозний технічний збій, який вплинув на роботу клієнтських сервісів. Наша інженерна команда займається відновленням працездатності інфраструктури", — йдеться в офіційному повідомленні провайдера.

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Повідомлення про збій з офіційного сайту ESTT Фото: Скриншот

У компанії також наголосили, що розуміють, наскільки важливою для клієнтів є безперебійна робота сервісів, і докладають зусиль для якнайшвидшого усунення проблем. Про подальший перебіг робіт пообіцяли повідомляти додатково.

Коли почалися проблеми та що відомо про відновлення

За даними сервісу моніторингу Detector404, перші повідомлення користувачів про перебої в роботі ESTT почали надходити близько 04:00 за московським часом 8 листопада. Люди скаржилися на недоступність сайтів, серверів і панелі керування.

Увечері того ж дня компанія повідомила про часткове відновлення роботи. За інформацією РБК, станом на 18:22 за московським часом провайдеру вдалося повернути до роботи частину клієнтських серверів.

Клієнтам рекомендували самостійно перевірити доступність своїх серверів і роботу сервісів. Водночас у компанії попередили: якщо сервер залишався недоступним, це означало, що відновлювальні роботи на ньому ще тривали.

Коли почався збій і що вже вдалося відновити

За даними сервісу моніторингу Detector404, перші повідомлення про проблеми в роботі ESTT почали надходити близько 04:00 за московським часом 8 листопада.

До 18:22 за московським часом деякі клієнтські сервери були відновлені, однак далеко не всі.

"Просимо перевірити доступність ваших серверів і роботу сервісів. Якщо ваш сервер ще недоступний, то реставраційні роботи ще тривають", — йдеться в останньому офіційному повідомленні провайдера.

Які послуги надає ESTT

ESTT, також відомий як e-Style Telecom, — це російська компанія, що забезпечує IT-інфраструктуру для малого, середнього та великого бізнесу. Вона має власний дата-центр у Москві та пропонує оренду фізичних і віртуальних серверів, хмарні платформи, зберігання даних, хостинг і адміністрування серверного обладнання.

Також компанія надає послуги з резервного копіювання, організації мереж, захисту від DDoS-атак і технічного супроводу IT-проєктів. Тому перебої в її роботі можуть впливати не лише на окремі сайти, а й на цифрові сервіси та системи підприємств, які користуються її інфраструктурою.

ESTT поки не повідомляла, скільки саме користувачів і компаній постраждали від нинішнього збою та які конкретно послуги були недоступні.

Також компанія не назвала причину технічної несправності. Підтвердження, що інцидент став наслідком кібератаки, також поки немає.

Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент у російській хостинговій інфраструктурі. Зокрема, на початку листопада масштабна кібератака вивела з ладу значну частину інфраструктури іншого російського провайдера Beget. Тоді проблеми торкнулися приблизно пів мільйона інтернет-ресурсів.

Нагадаємо, у Франції хакери дистанційно зламали системи охолодження супермаркетів, через що холодильники почали безперервно розморожуватися, а тонни продуктів зіпсувалися. Атака зачепила близько 300 магазинів мереж Intermarché та Coopérative U, а також супермаркети інших ритейлерів, завдавши збитків на мільйони євро.

Також у мережі поширюється інформація про ймовірний масштабний злом систем мережі супермаркетів "ATБ" та витік конфіденційних даних. Як "доказ" зловмисники поширюють архів матеріалів та скриншот із вимогами викупу.