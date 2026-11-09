Ушла эпоха: какие смартфоны OnePlus перейдут с OxygenOS на ColorOS 17 уже в ноябре

OnePlus опубликовала официальный график выхода прошивки ColorOS 17 на базе Android 17 на ноябрь. Апдейт знаменует окончательный переход устройств бренда со оболочки OxygenOS на единый интерфейс ColorOS.

Первым обновление получил субфлагман OnePlus 13R, а в течение месяца система доберется до планшета, складного смартфона и середняков серии Nord, пишет GSMArena.

График обновления устройств OnePlus на ноябрь 2026 года

Рассылка проходит волнами, поэтому уведомление о прошивке может появиться в настройках с задержкой в несколько дней.

Список моделей и даты релиза:

5 ноября: OnePlus 13R (рассылка уже стартовала);

OnePlus 13R (рассылка уже стартовала); 17 ноября: OnePlus 12;

OnePlus 12; 18 ноября: планшет OnePlus Pad 3;

планшет OnePlus Pad 3; 24 ноября: складной флагман OnePlus Open;

складной флагман OnePlus Open; 26 ноября: OnePlus Nord 6 и OnePlus Nord CE 6.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

В конце октября производитель уже перевел на новую операционную систему флагманский смартфон OnePlus 15. Переход на единую платформу ColorOS позволит быстрее выпускать обновления безопасности и оптимизировать работу софта совместно с материнской компанией Oppo.

Видео дня

Проверить доступность можно вручную. Для этого откройте "Настройки" и перейдите в раздел "О телефоне".

Что меняет переход на ColorOS 17 для пользователей OnePlus?

На первый взгляд для поклонников эстетики OnePlus и OxygenOS в частности новость выглядит удручающе. Но стоит помнить, что уже не первый год OnePlus и Oppo принадлежащие одному и тому же холдингу унифицируют разработку ПО для своих смартфонов. И OxygenOS уже давно делит общий код с ColorOS. Как минимум с одиннадцатой версии оболочки начали все больше походить друг на друга.

Так что изменятся прежде всего некоторые элементы дизайна и названия функций. Вместо OnePlus AI может появиться брендинг Oppo AI. Наверняка исчезнут определенные пасхалки, знакомые пользователям OxygenOS. Но в остальном переход на оболочку с другим названием принципиально мало что меняет.

Если ваш смартфон поддерживает обновление, переходить однозначно стоит как минимум ради поддержания актуальности системы.

Ранее сообщалось про сравнение Motorola Signature 27 против OnePlus 16. Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — это, пожалуй, единственное, что объединяет смартфоны.

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