Пішла епоха: які смартфони OnePlus перейдуть із OxygenOS на ColorOS 17 вже у листопаді

OnePlus опублікувала офіційний графік виходу прошивки ColorOS 17 на базі Android 17 на листопад. Апдейт знаменує остаточний перехід пристроїв бренду з шару OxygenOS на єдиний інтерфейс ColorOS.

Першим оновлення отримав субфлагман OnePlus 13R, а протягом місяця система дістанеться планшета, складного смартфона і середняків серії Nord, пише GSMArena.

Графік оновлення пристроїв OnePlus на листопад 2026 року

Розсилка проходить хвилями, тому повідомлення про прошивку може з'явитися в налаштуваннях із затримкою у декілька днів.

Список моделей та дати релізу:

5 листопада: OnePlus 13R (розсилка вже стартувала);

OnePlus 13R (розсилка вже стартувала); 17 листопада: OnePlus 12;

OnePlus 12; 18 листопада: планшет OnePlus Pad 3;

планшет OnePlus Pad 3; 24 листопада: складаний флагман OnePlus Open;

складаний флагман OnePlus Open; 26 листопада: OnePlus Nord 6 та OnePlus Nord CE 6.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Наприкінці жовтня виробник уже переклав на нову операційну систему флагманський смартфон OnePlus 15. Перехід на єдину платформу ColorOS дозволить швидше випускати оновлення безпеки та оптимізувати роботу софту спільно з материнською компанією Oppo.

Видео дня

Перевірити доступність можна вручну. Для цього відкрийте "Параметри" та перейдіть до розділу "Про телефон".

Що змінює перехід на ColorOS 17 для користувачів OnePlus?

На перший погляд для шанувальників естетики OnePlus і OxygenOS зокрема новина виглядає гнітюче. Але варто пам'ятати, що вже не перший рік OnePlus і Oppo, що належать одному холдингу, уніфікують розробку ПЗ для своїх смартфонів. І OxygenOS вже давно поділяє загальний код із ColorOS. Як мінімум з одинадцятої версії оболонки почали все більше бути схожими один на одного.

Так що зміняться насамперед деякі елементи дизайну та назви функцій. Замість OnePlus AI може з'явитись брендинг Oppo AI. Напевно, зникнуть певні пасхали, знайомі користувачам OxygenOS. Але в іншому перехід на оболонку з іншою назвою принципово мало змінює.

Якщо ваш смартфон підтримує оновлення, переходити однозначно варто як мінімум задля підтримки актуальності системи.

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