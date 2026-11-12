Смартфоны с большими аккумуляторами за умеренные деньги: 3 модели, доступные сейчас (фото)

Фокус собрал три смартфона среднего класса с аккумуляторами повышенной емкости от 6720 до 9210 мАч, которые прямо сейчас продаются в Украине и собирают хорошие отзывы.

Модели от Motorola, Xiaomi и POCO выдерживают два-три дня активного использования без розетки, предлагают яркие экраны на 120 Гц и защиту от воды уровня флагманов.

Motorola G86 Power

Сбалансированный середняк в корпусе из экокожи с защитой от воды IP68/IP69 и ертификатом ударопрочности MIL-STD-810H. Аппарат получил 6,67-дюймовый 10-битный дисплей P-OLED с разрешением 2712x1220 точек, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит под стеклом Gorilla Glass 7i. Скорость работы обеспечивает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300 с внушительным запасом памяти: 12 ГБ ОЗУ и хранилище на 256 ГБ с поддержкой карт microSD.

Motorola G86 Power Фото: YouTube

Главный плюс модели — кремниевая батарея емкостью 6720 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой, которой хватает почти на двое суток работы. Камера включает основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 8-Мп ультраширик с автофокусом для макросъемки. В отличие от многих одноклассников, обе камеры (включая 32-Мп фронталку) умеют записывать видео в 4K. В корпус встроили стереодинамики Dolby Atmos и чип NFC, а из коробки установлена Android 15.

Видео дня

Цена в Украине:

Moto G86 Power 12/256 — 15 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G

Выносливый мультимедийный аппарат с рекордным запасом энергии. Смартфон укомплектовали 6,83-дюймовым 12-битным экраном AMOLED с разрешением 2772x1280 точек, частотой 120 Гц, безопасным ШИМ 3840 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Платформа построена на 4-нм процессоре Snapdragon 6 Gen 5 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Корпус выдерживает падения с высоты до 3 метров и защищен от кипятка под давлением по стандарту IP68/IP69K.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Внутри установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9210 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и реверсивной отдачи энергии на 27 Вт для подпитки других гаджетов. В тестах автономности телефон держит впечатляющие 22,5 часа активного экрана. На тыльной стороне разместилась 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и светосилой f/1.5, а разрешение фронталки составляет 32 Мп. Модель оснащена стереозвуком, ИК-портом, модулем NFC и работает на прошивке HyperOS 3.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/256GB — 21 999 грн.

POCO X8 Pro Max

Настоящий флагман автономности и быстродействия, объединивший мощнейший процессор и батарею на 8500 мАч. Гаджет работает на передовом 3-нм чипе MediaTek Dimensity 9500s с графикой Immortalis-G925, выбивая в бенчмарке AnTuTu 10 внушительные 2,44 миллиона баллов. Связка из 12 ГБ оперативной памяти и скоростного накопителя UFS 4.1 на 256 ГБ без труда тянет любые тяжелые игры на максимальных настройках.

POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Экран AMOLED диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2772x1280 поддерживает частоту 120 Гц, 12-битную цветность и выдает до 3500 нит яркости. В тестах выносливости аккумулятор на 8500 мАч показал свыше 25 часов активного использования. Смартфон поддерживает 100-ваттную зарядку, сквозное питание платы в играх и реверс на 27 Вт. Корпус из стекла и алюминия защищен по стандартам IP68/IP69K, а под дисплей встроен быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro Max 12/256GB — 24 999 грн.

Также Фокус писал про недорогой телефон с батареей, как у повербанка. Xiaomi Redmi Note 17 выделяется на фоне конкурентов батареей емкостью 7700 мАч и 7-дюймовым экраном AMOLED.