Смартфони з потужними акумуляторами за помірну ціну: 3 моделі, доступні зараз (фото)

Фокус підібрав три смартфони середнього класу з акумуляторами підвищеної ємності — від 6720 до 9210 мА·год, які зараз продаються в Україні та отримують хороші відгуки.

Моделі від Motorola, Xiaomi та POCO витримують два-три дні активного використання без підзарядки, мають яскраві екрани з частотою оновлення 120 Гц та захист від води на рівні флагманів.

Motorola G86 Power

Збалансований середньокласний смартфон у корпусі з екошкіри із захистом від води за стандартами IP68/IP69 та сертифікатом ударостійкості MIL-STD-810H. Пристрій отримав 6,67-дюймовий 10-бітний дисплей P-OLED з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт під склом Gorilla Glass 7i. Швидкість роботи забезпечує 4-нм чіпсет MediaTek Dimensity 7300 із значним запасом пам’яті: 12 ГБ ОЗУ та накопичувач на 256 ГБ із підтримкою карт microSD.

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Motorola G86 Power Фото: YouTube

Головна перевага моделі — кремнієва батарея ємністю 6720 мА·год із 30-ватним дротовим заряджанням, якої вистачає майже на дві доби роботи. Камера оснащена основним 50-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією та 8-Мп ультраширококутним об'єктивом з автофокусом для макрозйомки. На відміну від багатьох аналогів, обидві камери (включно з 32-мегапіксельною фронтальною) можуть записувати відео у форматі 4K. У корпус вбудовано стереодинаміки Dolby Atmos і чіп NFC, а з коробки встановлено Android 15.

Ціна в Україні:

Moto G86 Power 12/256 — 15 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G

Витривалий мультимедійний пристрій із рекордним запасом енергії. Смартфон оснащено 6,83-дюймовим 12-бітним екраном AMOLED з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, безпечним ШІМ 3840 Гц та склом Gorilla Glass Victus 2. Платформа побудована на 4-нм процесорі Snapdragon 6 Gen 5 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ. Корпус витримує падіння з висоти до 3 метрів і захищений від окропу під тиском згідно зі стандартом IP68/IP69K.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Усередині встановлено кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 9210 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та реверсивної передачі енергії потужністю 27 Вт для підзарядки інших гаджетів. У тестах на автономність телефон демонструє вражаючі 22,5 години роботи екрану в активному режимі. На задній панелі розміщена 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією та світлосилою f/1,5, а роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп. Модель оснащена стереозвуком, ІЧ-портом, модулем NFC і працює на прошивці HyperOS 3.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/256 ГБ — 21 999 грн.

POCO X8 Pro Max

Справжній флагман автономності та швидкодії, що поєднує найпотужніший процесор та акумулятор на 8500 мА·год. Гаджет працює на передовому 3-нм чіпі MediaTek Dimensity 9500s з графікою Immortalis-G925, набираючи в бенчмарку AnTuTu 10 вражаючі 2,44 мільйона балів. Поєднання 12 ГБ оперативної пам’яті та швидкісного накопичувача UFS 4.1 на 256 ГБ без зусиль забезпечує роботу будь-яких ресурсоємних ігор на максимальних налаштуваннях.

POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Екран AMOLED діагоналлю 6,83 дюйма з роздільною здатністю 2772x1280 підтримує частоту оновлення 120 Гц, 12-бітну кольоровість і забезпечує яскравість до 3500 ніт. У тестах на витривалість акумулятор ємністю 8500 мА·год продемонстрував понад 25 годин активного використання. Смартфон підтримує 100-ватну зарядку, наскрізне живлення плати під час ігор та реверсну зарядку потужністю 27 Вт. Корпус зі скла та алюмінію захищений за стандартами IP68/IP69K, а під дисплеєм вбудовано швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ — 24 999 грн.

Також Фокус писав про недорогий телефон з акумулятором, як у зовнішнього зарядного пристрою. Xiaomi Redmi Note 17 вирізняється серед конкурентів акумулятором ємністю 7700 мА·год та 7-дюймовим екраном AMOLED.