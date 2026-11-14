Компактный телефон с батареей на 7100 мАч: что известно про Vivo X500s (фото)

В сети появились новые подробности о будущем смартфоне vivo X500s. Ожидается, что он станет четвертой моделью в линейке X500 и превзойдет предшественника vivo X300s по автономности.

Информацией об устройстве поделился инсайдер Digital Chat Station, который ранее уже раскрыл параметры дисплея этой модели, пишет GSMArena.

Характеристики vivo X500s по данным утечек

По сведениям Digital Chat Station, будущий флагман S-серии построят на одном из чипов линейки MediaTek Dimensity 9. Точную модель процессора источник пока не назвал.

Емкость аккумулятора в vivo X500s окажется выше, чем у прошлого vivo X300s, в котором стоит батарея на 7100 мАч. Для съемки с приближением аппарат оснастят перископным телеобъективом на 64 Мп.

Еще в конце октября тот же инсайдер сообщал о параметрах дисплея. Новинке приписывают экран LTPO на 6,85 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.

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Сроки анонса и цену vivo X500s компания официально пока не раскрывала.

vivo X300s Фото: Vivo

Чем был интересен vivo X300s

Модель vivo X300s вышла 3 апреля 2026 года и выделялась большой батареей в тонком корпусе. При толщине 8 мм и весе 217 г смартфон обладал защитой от воды и пыли IP68/IP69. Аппарат поступил в продажу с Android 16 и OriginOS 6, а производитель пообещал для него до пяти крупных обновлений системы.

Спереди установили экран LTPO AMOLED на 6,78 дюйма с разрешением 2800x1260, частотой 144 Гц и ШИМ 2160 Гц. В основе лежит 3-нм чип MediaTek Dimensity 9500 с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, слота microSD нет.

Сильной стороной vivo X300s стали камеры с оптикой Zeiss и покрытием Zeiss T*. Основной модуль на 200 Мп (f/1.7, OIS) дополнили телефото-перископом на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп с автофокусом. Фронтальная камера на 50 Мп пишет видео 4K при 60 к/с, а тыльная снимает до 4K при 120 к/с с HDR и поддержкой профилей 3D LUT. Дополнительно к смартфону можно было докупить съемный телеобъектив Zeiss на 200 мм с 2,35-кратным оптическим приближением.

Внутри стоит кремний-углеродный аккумулятор на 7100 мАч с проводной зарядкой на 90 Вт, беспроводной на 40 Вт и обратной проводной отдачей. Также модель оснастили стереодинамиками, ультразвуковым сканером отпечатка под экраном, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-портом и разъемом USB-C 3.2 с поддержкой DisplayPort.

Ранее сообщалось, что cкоро появится смартфон с батареей емкостью 12 000 мАч. Согласно новой утечке, компания Vivo, возможно, запустила в серийное производство аккумулятор для смартфона емкостью 11 970 мА·ч.