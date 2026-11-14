Компактний телефон з акумулятором на 7100 мА·год: що відомо про Vivo X500s (фото)

У мережі з'явилися нові подробиці про майбутній смартфон vivo X500s. Очікується, що він стане четвертою моделлю в лінійці X500 і перевершить свого попередника vivo X300s за автономністю.

Інформацією про пристрій поділився інсайдер Digital Chat Station, який раніше вже оприлюднив характеристики дисплея цієї моделі, пише GSMArena.

Характеристики vivo X500s за даними витоків

За інформацією Digital Chat Station, майбутній флагман серії S буде побудований на базі одного з чіпів лінійки MediaTek Dimensity 9. Точну модель процесора джерело поки що не назвало.

Ємність акумулятора в vivo X500s виявиться більшою, ніж у попередньої моделі vivo X300s, в якій встановлено акумулятор на 7100 мА·год. Для зйомки з наближенням пристрій буде оснащено перископічним телеоб'єктивом на 64 Мп.

Ще наприкінці жовтня той самий інсайдер повідомляв про характеристики дисплея. Новинці приписують екран LTPO розміром 6,85 дюйма з роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 144 Гц.

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Компанія поки що офіційно не оприлюднила дати виходу та ціну vivo X500s.

vivo X300s Фото: Vivo

Чим був цікавий vivo X300s

Модель vivo X300s вийшла 3 квітня 2026 року і вирізнялася великим акумулятором у тонкому корпусі. При товщині 8 мм і вазі 217 г смартфон мав захист від води та пилу за стандартами IP68/IP69. Пристрій надійшов у продаж з Android 16 та OriginOS 6, а виробник пообіцяв для нього до п'яти великих оновлень системи.

Спереду встановлено екран LTPO AMOLED розміром 6,78 дюйма з роздільною здатністю 2800x1260, частотою оновлення 144 Гц та ШІМ 2160 Гц. В основі лежить 3-нм чіп MediaTek Dimensity 9500 з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ; слота microSD немає.

Сильною стороною vivo X300s стали камери з оптикою Zeiss та покриттям Zeiss T*. Основний модуль на 200 Мп (f/1.7, OIS) доповнено телеоб'єктивом-перископом на 50 Мп із 3-кратним оптичним зумом та надширококутною камерою на 50 Мп з автофокусом. Фронтальна камера на 50 Мп знімає відео 4K при 60 к/с, а тильна — до 4K при 120 к/с з HDR та підтримкою профілів 3D LUT. Додатково до смартфона можна було придбати знімний телеоб'єктив Zeiss на 200 мм з 2,35-кратним оптичним наближенням.

Усередині встановлено кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7100 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 90 Вт, бездротовою зарядкою потужністю 40 Вт та функцією зворотної дротової зарядки. Також модель оснащено стереодинаміками, ультразвуковим сканером відбитків пальців під екраном, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ІЧ-портом та роз'ємом USB-C 3.2 з підтримкою DisplayPort.

Раніше повідомлялося, що незабаром з’явиться смартфон з акумулятором ємністю 12 000 мА·год. Згідно з новим витоком інформації, компанія Vivo, можливо, запустила у серійне виробництво акумулятор для смартфона ємністю 11 970 мА·год.