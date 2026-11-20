Для просмотра воздушных целей в приложении "Воздушная тревога" больше не нужно накладывать "Дія.Підпис" — теперь достаточно нескольких нажатий и подтверждения через новый сервис "Дія.Антибот".

За почти пять лет полномасштабной войны украинцы привыкли жить в режиме воздушных тревог и постоянно приспосабливаться к новым вызовам российской агрессии. Для многих неотъемлемой частью повседневной жизни стало приложение "Воздушная тревога", которое помогает своевременно узнавать об опасности и следить за обстановкой в воздушном пространстве. Теперь пользоваться одной из его функций стало проще — разработчики добавили новый способ доступа к карте вражеских целей без использования "Дія.Підпису". О нововведении команда приложения сообщила 19 ноября 2026 года в официальном Telegram-канале.

Итак, ранее для просмотра карты с информацией о передвижении российских беспилотников, ракет и других воздушных целей необходимо было пройти авторизацию через приложение "Дія". Это ограничение в своё время было введено по требованию Воздушных сил ВСУ, чтобы доступ к конфиденциальной информации имели только проверенные пользователи.

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Теперь же разработчики предложили ещё один вариант подтверждения личности. Помимо предыдущего способа через "Дія.Підпис", можно воспользоваться электронной почтой и сервисом "Дія.Антибот". Для этого пользователю необходимо войти через аккаунт Google или Apple. После этого система автоматически перенаправит его в приложение "Дія", где необходимо подтвердить запрос на авторизацию.

Главное отличие заключается в том, что ставить электронную подпись или подписывать какие-либо документы не требуется.

После успешной проверки пользователь автоматически вернётся в приложение "Воздушная тревога" и получит доступ к карте с информацией о воздушных целях.

Как пройти авторизацию через "Дія.Антибот"

Команда "Воздушной тревоги" пояснила, что новый способ входа состоит из нескольких простых шагов.

Чтобы получить доступ к карте, необходимо:

Откройте приложение "Воздушная тревога" и перейдите на карту. Нажмите на изображение шахида в верхней части экрана. Выберите авторизацию через электронную почту. Войти с помощью учетной записи Google или Apple. Дождаться автоматического перенаправления в приложение "Дія". Подтвердить запрос на авторизацию. Использовать "Дія.Підпис" не требуется. После проверки вернуться в "Воздушную тревогу", где станет доступна информация о воздушных целях.

Таким образом, новый механизм позволяет подтвердить личность пользователя без создания электронной подписи.

Что такое "Дія.Антибот" и зачем он нужен

"Дія.Антибот" — это специальный сервис Министерства цифровой трансформации, который помогает отсеивать автоматизированные программы и подтверждать, что запрос поступает от реального пользователя. Как указано на официальном сайте "Дії", механизм работает без передачи персональных данных пользователя сторонней платформе.

Принцип работы таков: человек нажимает кнопку авторизации на сайте или в приложении партнера, после чего на его смартфоне открывается запрос в "Дії". Пользователь подтверждает его, а сервис получает подтверждение того, что проверку прошел реальный человек. В случае с "Воздушной тревогой" это позволяет отсеять автоматизированные запросы и ограничить доступ к информации о воздушных целях для непроверенных пользователей.

Для такого способа авторизации не требуется создавать электронную подпись или подписывать документы.

Подробнее о работе этой технологии можно прочитать на официальном сайте "Дії"

Показывает ли карта точное движение ракет и дронов

Важно учитывать, что карта в приложении отображает примерное расположение и направление движения отдельных воздушных целей, а не их точные координаты в режиме реального времени.

Как ранее поясняли в Министерстве обороны Украины, информация перед передачей в приложение проходит предварительную обработку из соображений безопасности. На карте могут отображаться крылатые ракеты, ударные беспилотники типа "Шахед" и другие цели. В то же время она не отображает все воздушные угрозы. В частности, на ней отсутствуют баллистические ракеты и цели, движущиеся со скоростью свыше 2000 км/ч.

Поэтому отсутствие отметок на карте не означает, что опасности нет. В случае объявления воздушной тревоги необходимо направиться в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

Почему ограничили доступ к карте воздушных целей

Необходимость дополнительной авторизации возникла после кибератаки на приложение "Воздушная тревога" 1 ноября 2026 года. Тогда пользователи начали получать ложные сообщения о радиационной и химической опасности, а также о якобы происходящих уличных боях в Киеве.

Впоследствии разработчики пояснили, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к интерфейсу оператора. После инцидента команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Министерством цифровой трансформации провели аудит системы и усилили её защиту.

13 ноября разработчики сообщили о возобновлении работы приложения и возвращении карты воздушных целей. Однако доступ к этой функции ограничили авторизацией через "Дию". Такое требование выдвинули Воздушные силы ВСУ, чтобы защитить конфиденциальную информацию от использования российскими военными.

В то же время остальные функции приложения остались доступными без авторизации. Пользователи могут получать уведомления о воздушных тревогах, просматривать уровни опасности и находить укрытия на карте.

Итак, нововведение от 19 ноября не отменяет обязательную проверку для просмотра воздушных целей, а лишь добавляет альтернативный способ её прохождения. Теперь для этого не обязательно использовать "Дія.Підпис" — достаточно авторизоваться через Google или Apple и подтвердить запрос в "Дії".

Напомним: если приложение "Воздушная тревога" не работает, то в Минцифры рекомендуют включить экстренные уведомления на смартфоне, а также следить за сигналами уличных сирен и сообщениями официальных источников, в частности ГСЧС.

Кроме того, Фокус писал, что необходимость в таких рекомендациях возникла на фоне проблем с работой приложения "Воздушная тревога".