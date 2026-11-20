Для перегляду повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога" більше не потрібно накладати "Дія.Підпис" — тепер достатньо кількох натискань і підтвердження через новий сервіс "Дія.Антибот".

За майже п’ять років повномасштабної війни українці звикли жити в режимі повітряних тривог і постійно пристосовуватися до нових викликів російської агресії. Для багатьох невід’ємною частиною повсякденного життя став застосунок "Повітряна тривога", який допомагає вчасно дізнаватися про небезпеку та стежити за повітряною обстановкою. Тепер користуватися однією з його можливостей стало простіше — розробники додали новий спосіб доступу до карти ворожих цілей без використання "Дія.Підпису". Про нововведення команда застосунку повідомила 19 листопада 2026 року в офіційному Telegram-каналі.

Отож, раніше, щоб переглядати карту з інформацією про рух російських безпілотників, ракет та інших повітряних цілей, потрібно було пройти авторизацію через застосунок "Дія". Це обмеження свого часу було запроваджене на вимогу Повітряних сил ЗСУ, щоб доступ до чутливої інформації мали лише перевірені користувачі.

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Тепер же розробники запропонували ще один варіант підтвердження особи. Окрім попереднього способу через "Дія.Підпис", можна скористатися електронною поштою та сервісом "Дія.Антибот". Для цього користувачеві потрібно увійти через обліковий запис Google або Apple. Після цього система автоматично перенаправить його до застосунку "Дія", де необхідно підтвердити запит на авторизацію.

Головна відмінність полягає в тому, що накладати електронний підпис або підписувати будь-які документи не потрібно.

Після успішної перевірки користувач автоматично повернеться до застосунку "Повітряна тривога" й отримає доступ до карти з інформацією про повітряні цілі.

Як пройти авторизацію через "Дія.Антибот"

Команда "Повітряної тривоги" пояснила, що новий спосіб входу складається з кількох простих кроків.

Щоб отримати доступ до карти, потрібно:

Відкрити застосунок "Повітряна тривога" та перейти на карту. Натиснути на зображення шахеда у верхній частині екрана. Обрати авторизацію через електронну пошту. Увійти за допомогою облікового запису Google або Apple. Дочекатися автоматичного перенаправлення до застосунку "Дія". Підтвердити запит на авторизацію. Використовувати "Дія.Підпис" не потрібно. Після перевірки повернутися до "Повітряної тривоги", де стане доступною інформація про повітряні цілі.

Таким чином, новий механізм дозволяє підтвердити користувача без створення електронного підпису.

Що таке "Дія.Антибот" і навіщо він потрібен

"Дія.Антибот" — це спеціальний сервіс Міністерства цифрової трансформації, який допомагає відсіювати автоматизовані програми та підтверджувати, що запит надходить від реального користувача. Як зазначено на офіційному сайті "Дії", механізм працює без передавання персональних даних користувача сторонній платформі.

Принцип роботи такий: людина натискає кнопку авторизації на сайті або в застосунку партнера, після чого на її смартфоні відкривається запит у "Дії". Користувач підтверджує його, а сервіс отримує підтвердження, що перевірку пройшла реальна людина. У випадку з "Повітряною тривогою" це дає змогу відсіяти автоматизовані запити та обмежити доступ до інформації про повітряні цілі для неперевірених користувачів.

Для такого способу авторизації не потрібно створювати електронний підпис або підписувати документи.

Детальніше про роботу технології можна прочитати на офіційному сайті "Діїʼ

Чи показує карта точний рух ракет і дронів

Важливо враховувати, що карта в застосунку відображає приблизне розташування та напрямок руху окремих повітряних цілей, а не їхні точні координати в реальному часі.

Як раніше пояснювали в Міністерстві оборони України, інформація перед передачею до застосунку проходить попередню обробку з міркувань безпеки. На карті можуть відображатися крилаті ракети, ударні безпілотники типу "Шахед" та інші цілі. Водночас вона не показує всі повітряні загрози. Зокрема, на ній немає балістичних ракет і цілей, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.

Тому відсутність позначок на карті не означає, що небезпеки немає. У разі оголошення повітряної тривоги необхідно прямувати в укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Чому доступ до карти повітряних цілей обмежили

Необхідність додаткової авторизації виникла після кібератаки на застосунок "Повітряна тривога" 1 листопада 2026 року. Тоді користувачі почали отримувати неправдиві повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також нібито вуличні бої в Києві.

Згодом розробники пояснили, що зловмисники отримали несанкціонований доступ до інтерфейсу оператора. Після інциденту команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Міністерством цифрової трансформації провели аудит системи та посилили її захист.

13 листопада розробники повідомили про відновлення роботи застосунку та повернення карти повітряних цілей. Однак доступ до цієї функції обмежили авторизацією через "Дію". Таку вимогу висунули Повітряні сили ЗСУ, щоб захистити чутливу інформацію від використання російськими військовими.

Водночас інші можливості застосунку залишилися доступними без авторизації. Користувачі можуть отримувати сповіщення про повітряні тривоги, переглядати рівні небезпеки та знаходити укриття на карті.

Отже, нововведення від 19 листопада не скасовує обов'язкової перевірки для перегляду повітряних цілей, а лише додає альтернативний спосіб її проходження. Тепер для цього не обов'язково використовувати "Дія.Підпис" — достатньо авторизуватися через Google або Apple та підтвердити запит у "Дії".

Нагадаємо, якщо застосунок "Повітряна тривога" не працює, то у Мінцифри радять увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні, а також стежити за сигналами вуличних сирен і повідомленнями офіційних джерел, зокрема ДСНС.

Також Фокус писав, що потреба в таких рекомендаціях виникла на тлі проблем із роботою застосунку "Повітряна тривога".