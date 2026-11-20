Huawei показала в Китае первый смартфон суббренда OSTA (на местном рынке он называется Xingmang). Модель OSTA O1 Pro представили на одной презентации со Stelato V8.

Аппарат выделяется широким экраном вместо привычного вытянутого формата, тонким корпусом и системой HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, пишет Gizmochina.

Широкий экран и тонкий корпус

OSTA O1 Pro выполнен в нескладном корпусе с экраном LTPS на 6,39 дюйма (разрешение 1.5K, пропорции 16:9,5), поэтому он заметно шире обычных смартфонов. Фактически формат очень близок к традиционным телефонам 2010-х и позволяет смотреть стандартные видео 16:9 (например, на YouTube) практически без черных полос.

Рамки со всех четырех сторон — по 1,05 мм, за счет чего дисплей занимает 96,1% передней панели.

Толщина корпуса составляет 6,68 мм, вес — около 200 г. На спинке размещены горизонтальный блок с двумя камерами и логотип OSTA, а сканер отпечатка вынесли на боковую грань.

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Цвета Huawei OSTA O1 Pro Фото: Huawei

Чип, камеры и батарея на 7000 мАч

Внутри установлен процессор Kirin 9030S, который в Huawei настроили для тесной связки софта, железа, чипа и облачных сервисов. Памяти ставят 12 или 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной.

В тонкий корпус уместили батарею на 7000 мАч с проводной зарядкой на 66 Вт и поддержкой беспроводной зарядки. Набор камер обошелся без сверхширокоугольного модуля, как в Pura X View: сзади стоят главный сенсор RYYB на 200 Мп (1/1.28 дюйма), перископ RYYB на 50 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом и объектив Red Maple.

Модель первой вышла на HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Система получила ИИ-экран для быстрого перехода к нужным задачам, новые сценарии взаимодействия с нейросетями и генерацию тем оформления по одной картинке.

Цены и старт продаж

Продажи на Vmall и JD начинаются в 18:08 по китайскому времени с вводной скидкой 200 юаней от обычного прайса. Выбор цвета привязан к объему памяти: черный Starry Black и белый Nebula White продаются только с 12 ГБ ОЗУ, а фиолетовый Starburst Purple — только с 16 ГБ.

12/256 ГБ — 5499 юаней (около 775 долларов).

— 5499 юаней (около 775 долларов). 12/512 ГБ — 6499 юаней (около 915 долларов).

— 6499 юаней (около 915 долларов). 16/512 ГБ — 7299 юаней (около 1030 долларов).

— 7299 юаней (около 1030 долларов). 16 ГБ / 1 ТБ — 8799 юаней (около 1240 долларов).

О выходе OSTA O1 Pro на международный рынок Huawei пока не сообщала.

Также Фокус писал про японский смартфон с экраном на 3000 нит в тонком дизайне. Sharp представила в Японии смартфон среднего класса Aquos sense11.