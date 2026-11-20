Компанія Huawei продемонструвала в Китаї перший смартфон суббренду OSTA (на місцевому ринку він називається Xingmang). Модель OSTA O1 Pro було представлено на одній презентації разом із Stelato V8.

Цей пристрій вирізняється широким екраном замість звичного витягнутого формату, тонким корпусом та операційною системою HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, пише Gizmochina.

Широкий екран і тонкий корпус

OSTA O1 Pro має нерозкладний корпус з екраном LTPS розміром 6,39 дюйма (роздільна здатність 1,5K, пропорції 16:9,5), тому він помітно ширший за звичайні смартфони. Фактично формат дуже нагадує традиційні телефони 2010-х років і дозволяє переглядати стандартні відео у форматі 16:9 (наприклад, на YouTube) практично без чорних смуг.

Рамки з усіх чотирьох боків — по 1,05 мм, завдяки чому дисплей займає 96,1 % передньої панелі.

Товщина корпусу становить 6,68 мм, вага — близько 200 г. На задній панелі розміщено горизонтальний блок із двома камерами та логотип OSTA, а сканер відбитків пальців розміщено на бічній грані.

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Кольори Huawei OSTA O1 Pro Фото: Huawei

Чіп, камери та акумулятор ємністю 7000 мА·год

Усередині встановлено процесор Kirin 9030S, який у Huawei налаштували для тісної взаємодії програмного забезпечення, апаратного забезпечення, чіпа та хмарних сервісів. Обсяг пам'яті становить 12 або 16 ГБ оперативної та від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої.

У тонкий корпус вмістили акумулятор на 7000 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 66 Вт та підтримкою бездротової зарядки. Комплект камер обійшовся без надширококутного модуля, як у Pura X View: ззаду розташовані головний сенсор RYYB на 200 Мп (1/1,28 дюйма), перископ RYYB на 50 Мп із 3,7-кратним оптичним зумом та об'єктив Red Maple.

Першою з'явилася модель на базі HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Система отримала ШІ-екран для швидкого переходу до потрібних завдань, нові сценарії взаємодії з нейромережами та можливість створювати теми оформлення на основі одного зображення.

Ціни та початок продажів

Продаж на Vmall та JD розпочнеться о 18:08 за китайським часом із стартовою знижкою 200 юанів від звичайної ціни. Вибір кольору залежить від обсягу пам'яті: чорний Starry Black і білий Nebula White продаються лише з 12 ГБ оперативної пам'яті, а фіолетовий Starburst Purple — лише з 16 ГБ.

12/256 ГБ — 5499 юанів (близько 775 доларів).

— 5499 юанів (близько 775 доларів). 12/512 ГБ — 6499 юанів (близько 915 доларів).

— 6499 юанів (близько 915 доларів). 16/512 ГБ — 7299 юанів (близько 1030 доларів).

— 7299 юанів (близько 1030 доларів). 16 ГБ / 1 ТБ — 8799 юанів (близько 1240 доларів).

Про вихід OSTA O1 Pro на міжнародний ринок компанія Huawei поки що не повідомляла.

Також Фокус писав про японський смартфон із екраном яскравістю 3000 ніт у тонкому корпусі. Компанія Sharp представила в Японії смартфон середнього класу Aquos sense11.