Honor продолжает наращивать емкость аккумуляторов в смартфонах. В начале ноября стало известно о запуске опытного производства батарей на 14 000-15 000 мАч, а теперь появились подробности о ближайших новинках компании.

По данным Digital Chat Station, бренд готовит аппарат среднего класса с аккумулятором около 13 500 мАч, а также ускоряет разработку модели Power3, пишет GSMArena.

Смартфон на 13 500 мАч и будущий Honor Power3

Новинка относится к X-серии и должна выйти до китайского Нового года, который в 2027-м выпадает на 6 февраля. По утечке, аппарат выйдет с экраном диагональю 6,96 или 7 дюймов и батареей примерно на 13 500 мАч. Для сравнения, вышедший в январе Honor Power2 оснащался аккумулятором на 10 080 мАч.

Параллельно Honor ускоряет разработку преемника серии долгожителей — Power3. Инсайдер утверждает, что модель перейдет на новый 7-дюймовый экран, более мощный чип и крупный аккумулятор. Точную емкость сейчас не называют, но в июле тот же источник говорил минимум о 10 000 мАч.

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Два широкоформатных смартфона в 2027 году

В той же публикации упоминаются две модели с широкими экранами. Складной аппарат — предположительно Honor Magic V7 — вероятнее всего представят после китайского Нового года в феврале (в октябре слухи указывали на январь).

Вторая модель — широкий смартфон с обычным нескладным дисплеем. Его выход предварительно намечен на первую половину 2027 года.

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