Honor продовжує збільшувати ємність акумуляторів у смартфонах. На початку листопада стало відомо про запуск експериментального виробництва акумуляторів ємністю 14 000–15 000 мА·год, а тепер з’явилися подробиці щодо найближчих новинок компанії.

За даними Digital Chat Station, бренд готує смартфон середнього класу з акумулятором ємністю близько 13 500 мА·год, а також прискорює розробку моделі Power3, пише GSMArena.

Смартфон із акумулятором на 13 500 мА·год та майбутній Honor Power3

Новинка належить до серії X і має з’явитися до китайського Нового року, який у 2027-му припадає на 6 лютого. Згідно з витоком інформації, пристрій матиме екран діагоналлю 6,96 або 7 дюймів та акумулятор ємністю приблизно 13 500 мА·год. Для порівняння: Honor Power2, що вийшов у січні, був оснащений акумулятором на 10 080 мА·год.

Паралельно Honor прискорює розробку наступника серії пристроїв із тривалим часом роботи — Power3. Інсайдер стверджує, що модель отримає новий 7-дюймовий екран, більш потужний чіп та великий акумулятор. Точну ємність наразі не називають, але в липні те саме джерело говорило про щонайменше 10 000 мА·год.

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Два широкоформатні смартфони у 2027 році

У тій самій публікації згадуються дві моделі з широкими екранами. Складаний смартфон — ймовірно, Honor Magic V7 — найімовірніше, буде представлений після китайського Нового року в лютому (у жовтні чутки вказували на січень).

Друга модель — широкий смартфон зі звичайним нерозкладним дисплеєм. Його вихід попередньо заплановано на першу половину 2027 року.

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