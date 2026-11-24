После анонса смартфона Motorola Edge 70 Neo компания объявила дату старта продаж и стоимость новинки. Модель вышла в единственной конфигурации памяти 8/128 ГБ, но выделяется крупным аккумулятором и ярким дисплеем.

При этом из коробки аппарат работает не на самой свежей версии Android, а в качестве процессора выбрали чип среднего класса Snapdragon 7s Gen 3, пишет GSMArena.

Цена, старт продаж и цвета

Продажи Motorola Edge 70 Neo в Индии начнутся 1 декабря 2026 года на сайте бренда, площадке Flipkart и в крупных магазинах вроде Reliance Digital. Обычная цена составляет 40 999 рупий, но в рамках стартового предложения телефон будут продавать за 37 999 рупий (примерно 18 575 грн).

Покупателям доступны четыре оттенка из палитры Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage и Gray Lilac.

Особенности Motorola Edge 70 Neo Фото: Motorola

Экран, железо и батарея на 7000 мАч

Смартфон оснастили 6,8-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 2772x1272, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i и сертифицирован по стандартам цветопередачи Pantone Validated Colors и Pantone SkinTone.

Видео дня

Работает аппарат на чипе Snapdragon 7s Gen 3 и прошлой версии Android 16 (вместо уже вышедшей Android 17). При этом производитель пообещал три крупных обновления ОС и пять лет патчей безопасности. Встроенные 128 ГБ памяти можно расширить картой microSD объемом до 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку на 45 Вт и обратную на 7,5 Вт. Дополнительно есть режим обходной зарядки (bypass charging), который питает телефон от сети напрямую в обход батареи, снижая нагрев под нагрузкой.

Камеры, защита и звук

Сзади установлены основная камера на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 710 с оптической стабилизацией OIS), макромодуль на 2 Мп и датчик освещенности 3-в-1; спереди разместили фронтальную камеру на 32 Мп.

Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64 и прошел проверку на прочность по стандарту MIL-STD-810H. Также есть подэкранный оптический сканер отпечатка, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержка Hi-Res Audio по проводу.

Ранее сообщалось, что эти 29 моделей Motorola получат Android 17: вот официальный список смартфонов.