Після анонсу смартфона Motorola Edge 70 Neo компанія оголосила дату початку продажів та вартість новинки. Модель вийшла в єдиній конфігурації пам’яті 8/128 ГБ, але вирізняється великим акумулятором та яскравим дисплеєм.

При цьому пристрій із коробки працює не на найновішій версії Android, а в якості процесора обрано чіп середнього класу Snapdragon 7s Gen 3, пише GSMArena.

Ціна, початок продажів та кольори

Продаж Motorola Edge 70 Neo в Індії розпочнеться 1 грудня 2026 року на сайті бренду, на платформі Flipkart та у великих магазинах, таких як Reliance Digital. Звичайна ціна становить 40 999 рупій, але в рамках стартової пропозиції телефон продаватимуть за 37 999 рупій (приблизно 18 575 грн).

Покупцям доступні чотири відтінки з палітри Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage та Gray Lilac.

Особливості Motorola Edge 70 Neo Фото: Motorola

Екран, апаратна частина та акумулятор ємністю 7000 мА·год

Смартфон оснащено 6,8-дюймовим екраном Extreme AMOLED із роздільною здатністю 2772x1272, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 5200 ніт. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i та сертифікований за стандартами передачі кольорів Pantone Validated Colors і Pantone SkinTone.

Відео дня

Пристрій працює на базі чіпа Snapdragon 7s Gen 3 та попередньої версії Android 16 (замість вже випущеної Android 17). При цьому виробник пообіцяв три великі оновлення ОС та п’ять років випуску патчів безпеки. Вбудовану пам'ять об'ємом 128 ГБ можна розширити за допомогою картки microSD об'ємом до 1 ТБ.

Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт та зворотне заряджання потужністю 7,5 Вт. Крім того, є режим обхідної зарядки (bypass charging), який живить телефон безпосередньо від мережі, оминаючи акумулятор, що зменшує нагрівання під навантаженням.

Камери, захист та звук

Ззаду встановлено основну камеру на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 710 з оптичною стабілізацією OIS), макромодуль на 2 Мп та датчик освітленості 3-в-1; спереду розмістили фронтальну камеру на 32 Мп.

Корпус захищений від пилу та бризок відповідно до стандарту IP64 і пройшов випробування на міцність згідно зі стандартом MIL-STD-810H. Також є піддисплейний оптичний сканер відбитків пальців, NFC, стереодинаміки з Dolby Atmos та підтримка Hi-Res Audio через кабель.

Раніше повідомлялося, що ці 29 моделей Motorola отримають Android 17: ось офіційний перелік смартфонів.