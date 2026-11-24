Honor представила в Китае новую линейку смартфонов — Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Все три модели объединяют 6,57-дюймовый основной экран и дополнительный дисплей на задней крышке.

Старший Honor 700 Pro дополнительно выделился огромной батареей при обычном весе корпуса, редким для смартфонов датчиком здоровья на спинке и поддержкой внешнего телеконвертера, пишет GSMArena.

Два экрана, датчик здоровья и батарея 9000 мАч

Спереди у Honor 700 Pro стоит экран AMOLED на 6,57 дюйма (1.5K, 120 Гц) с пиковой яркостью до 8000 нит. На задней панели размещен второй экран AMOLED диагональю 1,59 дюйма: он показывает ИИ-стикеры, эмодзи и контекстные подсказки, а также служит видоискателем для селфи на главный 200-мегапиксельный модуль.

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Реализация второго экрана напоминает недавно вышедшие флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Судя по всему, это новый тренд, которым китайские производители намерены привлекать внимание покупателей в ближайшие годы.

Honor 700 и Honor 700 Pro Фото: Honor

Аппарат работает на чипе Snapdragon 8 Gen 5 с графикой Adreno 829, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти, а из коробки установлена система MagicOS 11 на базе Android 17. При весе около 213 г внутрь поставили аккумулятор на 9000 мАч с проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Редкая деталь сзади — встроенный PPG-датчик, который измеряет пульс, уровень кислорода в крови (SpO2) и вариабельность сердечного ритма (HRV). Корпус защищен по стандарту IP69K, а в список оснащения также входят подэкранный сканер отпечатка, ИК-датчик, две SIM с 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC и GPS.

Камеры, телеконвертер и цены в Китае

Набор камер включает основной сенсор на 200 Мп (OIS), перископный телеобъектив на 50 Мп (OIS), сверхширокоугольный модуль на 12 Мп с углом 112 градусов и фронтальную камеру на 50 Мп. Дополнительно смартфон поддерживает внешний телеконвертер на 200 мм для съемки удаленных объектов.

Модель доступна в цветах Blue Tone, Cool White, Pink Mist и Sky. Заказы в Китае уже принимаются, а открытые продажи начнутся 27 ноября:

12/256 ГБ — 4599 юаней (около 690 долларов).

— 4599 юаней (около 690 долларов). 12/512 ГБ — 4999 юаней (около 745 долларов).

— 4999 юаней (около 745 долларов). 16/512 ГБ — 5099 юаней (около 765 долларов).

Ранее сообщалось, что Honor готовит аппарат среднего класса с аккумулятором около 13 500 мАч. Бренд продолжает наращивать емкость аккумуляторов в смартфонах.