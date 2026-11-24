Honor представила в Китаї нову лінійку смартфонів — Honor 700, Honor 700 Pro та Honor 700S. Усі три моделі мають 6,57-дюймовий основний екран та додатковий дисплей на задній кришці.

Топовий Honor 700 Pro додатково вирізняється величезним акумулятором при звичайній вазі корпусу, рідкісним для смартфонів датчиком здоров’я на задній панелі та підтримкою зовнішнього телеконвертера, пише GSMArena.

Два екрани, датчик стану здоров’я та акумулятор ємністю 9000 мА·год

На передній панелі Honor 700 Pro розташований екран AMOLED діагоналлю 6,57 дюйма (1,5K, 120 Гц) із піковою яскравістю до 8000 ніт. На задній панелі розміщений другий AMOLED-екран діагоналлю 1,59 дюйма: він відображає ШІ-стікери, емодзі та контекстні підказки, а також слугує видошукачем для селфі на головний 200-мегапіксельний модуль.

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Реалізація другого екрана нагадує нещодавно випущені флагмани Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max. Судячи з усього, це новий тренд, за допомогою якого китайські виробники мають намір привертати увагу покупців у найближчі роки.

Honor 700 та Honor 700 Pro Фото: Honor

Пристрій працює на чіпі Snapdragon 8 Gen 5 з графічним процесором Adreno 829, має до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованої пам’яті, а з коробки встановлено систему MagicOS 11 на базі Android 17. При вазі близько 213 г всередину вбудували акумулятор на 9000 мА·год із дротовою зарядкою на 80 Вт і бездротовою на 50 Вт.

Рідкісна деталь на задній панелі — вбудований PPG-датчик, який вимірює пульс, рівень кисню в крові (SpO2) та варіабельність серцевого ритму (HRV). Корпус захищений за стандартом IP69K, а до переліку оснащення також входять підекранний сканер відбитків пальців, ІЧ-датчик, дві SIM-карти з підтримкою 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC та GPS.

Камери, телеконвертер та ціни в Китаї

Комплект камер включає основний сенсор на 200 Мп (OIS), перископічний телеоб'єктив на 50 Мп (OIS), надширококутний модуль на 12 Мп з кутом огляду 112 градусів та фронтальну камеру на 50 Мп. Крім того, смартфон підтримує зовнішній телеконвертер на 200 мм для зйомки віддалених об’єктів.

Модель доступна у кольорах Blue Tone, Cool White, Pink Mist та Sky. У Китаї вже приймають замовлення, а відкритий продаж розпочнеться 27 листопада:

12/256 ГБ — 4599 юанів (близько 690 доларів).

— 4599 юанів (близько 690 доларів). 12/512 ГБ — 4999 юанів (близько 745 доларів).

— 4999 юанів (близько 745 доларів). 16/512 ГБ — 5099 юанів (близько 765 доларів).

Раніше повідомлялося, що Honor готує смартфон середнього класу з акумулятором ємністю близько 13 500 мА·год. Бренд продовжує збільшувати ємність акумуляторів у смартфонах.