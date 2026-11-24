В Европе готовится к выходу новый смартфон, который способен удивить емкостью аккумулятора. Сообщается, модель Honor Magic9 Lite+ появится в продаже с аккумулятором почти на 10 000 мАч.

Устройство заметили в базе Google Play Console еще в октябре, а теперь инсайдеры раскрыли его дизайн, ориентировочную цену и характеристики — причем начинка среднего класса сочетается в нем с высоким ценником, пишет GSMArena.

Батарея-рекордсмен и внешность Honor Magic9 Lite+

Европейская версия Honor Magic9 Lite+, по данным источника, выйдет с батареей на 9530 мАч и проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Ожидается, что модель станет переименованной версией Honor X9e Pro с небольшими отличиями в характеристиках.

Внешность у аппарата строгая: плоские боковые грани и плоская задняя панель с крупным круглым блоком камер. На глобальный рынок смартфон привезут в двух цветах — темно-сером и двухцветном бежевом.

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Honor Magic9 Lite+ (неофициальное изображение) Фото: Honor

Экран, процессор и цена

Смартфону приписывают 6,8-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и чип среднего уровня Snapdragon 6 Gen 5. Сзади установят основной модуль на 108 Мп и дополнительную камеру на 5 Мп, а спереди — селфи-датчик на 16 Мп.

Также заявлены защита от воды и пыли IP68, модуль NFC, поддержка двух SIM-карт и оболочка MagicOS 10 (в самой утечке ошибочно указана база Android 10 — вероятнее всего, речь идет об опечатке). По слухам, анонс состоится в январе 2027 года, а в Европе новинку оценят в 699 евро.

Также Фокус писал, что Honor представила в Китае новую линейку смартфонов — Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Все три модели объединяют 6,57-дюймовый основной экран и дополнительный дисплей на задней крышке.