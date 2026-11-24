У Європі готується до виходу новий смартфон, який здатний здивувати ємністю акумулятора. Повідомляється, що модель Honor Magic9 Lite+ з’явиться у продажу з акумулятором ємністю майже 10 000 мА·год.

Цей пристрій помітили в базі даних Google Play Console ще в жовтні, а тепер інсайдери розкрили його дизайн, орієнтовну ціну та характеристики — причому технічні характеристики середнього класу поєднуються в ньому з високою ціною, пише GSMArena.

Батарея-рекордсмен та зовнішній вигляд Honor Magic9 Lite+

Європейська версія Honor Magic9 Lite+, за даними джерела, буде оснащена акумулятором ємністю 9530 мА·год та дротовою зарядкою потужністю 80 Вт. Очікується, що ця модель стане перейменованою версією Honor X9e Pro з невеликими відмінностями в характеристиках.

Зовнішній вигляд пристрою суворий: плоскі бічні грані та плоска задня панель із великим круглим блоком камер. На світовий ринок смартфон надійде у двох кольорах — темно-сірому та двоколірному бежевому.

Відео дня

Honor Magic9 Lite+ (неофіційне зображення) Фото: Honor

Екран, процесор і ціна

Смартфону приписують 6,8-дюймовий дисплей AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та чіп середнього рівня Snapdragon 6 Gen 5. Ззаду буде встановлено основний модуль на 108 Мп і додаткову камеру на 5 Мп, а спереду — селфі-камеру на 16 Мп.

Також заявлено захист від води та пилу за стандартом IP68, модуль NFC, підтримку двох SIM-карт та операційну систему MagicOS 10 (у самому витоку помилково вказано базу Android 10 — найімовірніше, йдеться про друкарську помилку). За чутками, анонс відбудеться в січні 2027 року, а в Європі ціна новинки становитиме 699 євро.

Також Фокус повідомляв, що Honor представила в Китаї нову лінійку смартфонів — Honor 700, Honor 700 Pro та Honor 700S. Усі три моделі мають 6,57-дюймовий основний екран і додатковий дисплей на задній кришці.