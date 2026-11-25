Фокус собрал пять зарядных станций на аккумуляторах LiFePO4 с лучшим соотношением цены и качества. В этом обзоре — бестселлеры Marstek, Bluetti, Anker, Jackery и Oukitel, предлагающие максимум за свои деньги.

Во время отключений света не всегда стоит переплачивать за лишние киловатты: для ноутбука и роутера хватит и легкой портативной модели, а для котла, холодильника и всего дома уже нужен мощный инвертор и крупная батарея.

От компактного решения без розетки до домашнего накопителя на 5 кВт·ч — модели расставлены по возрастанию цены, а по каждой из них приведены реальные отзывы покупателей в Украине.

Jackery Explorer 300D

Самая дешевая и маленькая модель в подборке относится к сверхлегкому классу для связи, работы за ноутбуком и выездов на природу — это по сути мощный павербанк весом 2,5 кг, где розетка 220 В отсутствует. Тем не менее внутри — довольно емкая для такой цены батарея LiFePO4 на 288 Вт·ч (90 000 мА·ч) с ресурсом до 4000 циклов (после чего сохраняется более 70% емкости). Суммарная мощность выходов постоянного тока достигает 300 Вт, конструкция безвентиляторная и почти бесшумная, а ручка для переноски отстегивается и превращается в кабель USB-C на 140 Вт.

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От сети станция заряжается через порт USB-C1 мощностью до 140 Вт примерно за 2,3 часа (138 минут), от солнечной панели на 100 Вт (вход DC8020) — за 3,5 часа, от автоприкуривателя — за 4,1 часа. У модели есть экран и LED-фонарь, она работает на разряд при температуре от -15 до +45 °C (заряд от 0 °C) и продается с гарантией 36 месяцев. Важная деталь из практики: вопреки ошибкам в некоторых описаниях магазинов, мобильного приложения и Bluetooth у этой модели нет.

Зарядная станция Jackery Explorer 300D Фото: Jackery

Разъемы и параметры:

Емкость и мощность: 288 Вт·ч (LiFePO4, 4000 циклов), до 300 Вт суммарно (только DC, розетки 220 В нет).

288 Вт·ч (LiFePO4, 4000 циклов), до 300 Вт суммарно (только DC, розетки 220 В нет). Выходы (5 портов): 2 порта USB-C до 140 Вт (первый также работает на вход), 1 порт USB-C до 65 Вт, 1 порт USB-A до 15 Вт и прикуриватель 12 В / 10 А (до 120 Вт).

2 порта USB-C до 140 Вт (первый также работает на вход), 1 порт USB-C до 65 Вт, 1 порт USB-A до 15 Вт и прикуриватель 12 В / 10 А (до 120 Вт). Габариты и вес: 118,6 x 120,2 x 183 мм, 2,5 кг.

Цена в Украине:

Jackery Explorer 300D (288 Вт·ч, 300 Вт) — 7900 грн.

Что говорят владельцы:

"Если в доме нет критичных потребителей вроде насосов отопления и морозилок, ее хватит для ноутбука, телефона, роутера и света на 12 В. В Киеве при отключениях мне хватает на полный рабочий день за ноутбуком: при расходе 20-25 Вт выходит 10-12 часов; автохолодильник от 12 В тоже работает без нареканий".

"Розетки 220 В в станции нет, при зарядке и разрядке она не греется, запахов нет. В дорогу брать можно, но не для долгих пеших переходов — вес 2,5 кг ощущается".

"Работает хорошо, но в описании на сайте неточные данные: указано приложение, хотя подключить станцию к смартфону невозможно — видимо, здесь нет модуля Bluetooth".

Bluetti Premium 30 V2 (Elite 30 V2)

Эта модель (в линейке и описаниях бренда также встречается под именем Elite 30 V2) открывает сегмент полноценных станций с розеткой 230 В и чистой синусоидой, оставаясь легкой (4,3 кг) для переноски. При емкости 320 Вт·ч (LiFePO4, 3000+ циклов) она выдает 600 Вт постоянной мощности и выдерживает пики до 1500 Вт на простой нагревательной нагрузке вроде фена или электроодеяла. Система UltraCell снижает фоновое потребление в режиме ожидания до 4,5 Вт, а функция ИБП (ДБЖ) переключает питание за 10 мс при байпасной нагрузке до 980 Вт.

От розетки станция полностью заряжается за 60 минут (до 80% в турборежиме за 45 минут), также есть вход для автомобиля и солнечных панелей (12-28 В / 10 А, кабель для солнца нужно докупать отдельно). Шум при небольшой нагрузке не превышает 30 дБ. В приложении BLUETTI по Wi-Fi и Bluetooth можно ограничивать мощность зарядки, ставить потолок заряда в 80% для щадящей работы ИБП и снижать нижний порог напряжения сети, чтобы станция заряжалась даже при просадках в розетке.

Bluetti Premium 30 V2 Фото: OLX

Разъемы и параметры:

Емкость и мощность: 320 Вт·ч (LiFePO4, 3000+ циклов), 600 Вт номинал / до 1500 Вт резистивный пик, чистая синусоида.

320 Вт·ч (LiFePO4, 3000+ циклов), 600 Вт номинал / до 1500 Вт резистивный пик, чистая синусоида. Выходы (8 портов): 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C до 140 Вт (PD 3.1), 1 порт USB-C до 100 Вт, 2 порта USB-A (по 15 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В / 5 А на порт, до 8 А суммарно) и прикуриватель 12 В / 10 А.

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C до 140 Вт (PD 3.1), 1 порт USB-C до 100 Вт, 2 порта USB-A (по 15 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В / 5 А на порт, до 8 А суммарно) и прикуриватель 12 В / 10 А. Габариты и вес: 250 x 178 x 167,5 мм, 4,3 кг, гарантия 24 месяца (владельцы в отзывах также упоминают 5 лет от производителя).

Цена в Украине:

Bluetti Premium 30 V2 (320 Вт·ч, 600 Вт) — от 13 000 грн при заказе из Европы (большинство предложений в Украине — 15 000-16 000 грн).

Что говорят владельцы:

"Телевизор 40 дюймов держит 3-3,5 часа, стационарный компьютер — 3 часа. Холодильник Samsung 2009 года запускает: если не открывать дверцу, уходит 10-13% заряда в час — часов на 6-7 должно хватить. На стандартной зарядке 200 Вт от 0 до 100% заряжается за 2,5 часа".

"Тянет даже двухкомпрессорный холодильник, а ноутбук 2014 года выдерживает 12 часов без проблем. Легкая и бесшумная, но нет беспроводной зарядки для телефонов".

"Вентилятор включается редко, в приложении можно снизить порог напряжения (у меня заряжалась и при ~180 В) и поставить ограничение заряда в 80% для режима ИБП. На быстрой зарядке берет до 380 Вт и заряжается примерно за час".

Oukitel P800E

Сбалансированная модель среднего начального класса на 512 Вт·ч и 800 Вт мощности (пик — 1600 Вт) для квартиры, рабочего стола, котла и холодильника. К слову, модели P800 и P800E ничем не отличаются. Аккумулятор LiFePO4 рассчитан более чем на 3500 циклов зарядки (до 10 лет службы), а функция ИБП срабатывает за 10 мс. Весит станция 6 кг, оснащена LCD-экраном, мобильным приложением и отдельными физическими кнопками включения для каждой группы портов.

От сети мощностью 500 Вт станция заряжается за 1 час, от солнечной панели на 200 Вт через разъем XT60 — за 2,4 часа, а при одновременном подключении сети и солнца (800 Вт) — за 55 минут. Гарантия составляет 2 года. Покупатели успешно используют ее для ноутбуков с мониторами, инверторных холодильников и газовых котлов, хотя владельцы котлов отмечают два важных технических нюанса ниже.

Зарядная станция OUKITEL P800E Фото: ixbt.com

Разъемы и параметры:

Емкость и мощность: 512 Вт·ч (LiFePO4, от 3500 циклов), 800 Вт номинал / 1600 Вт пик.

512 Вт·ч (LiFePO4, от 3500 циклов), 800 Вт номинал / 1600 Вт пик. Выходы (8 портов): 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C PD на 100 Вт, 3 порта USB-A до 18 Вт (два обычных и один QC), 2 выхода DC5521 (12 В) и авторозетка 12 В / 10 А.

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C PD на 100 Вт, 3 порта USB-A до 18 Вт (два обычных и один QC), 2 выхода DC5521 (12 В) и авторозетка 12 В / 10 А. Габариты и вес: 178 x 294 x 205 мм, 6 кг.

Цена в Украине:

Oukitel P800E (512 Вт·ч, 800 Вт) — от 16 990 грн.

Что говорят владельцы:

"Не шумная, если сравнивать с EcoFlow, заряжается с нуля примерно за 1,5-2 часа. Для работы ноутбука и монитора ее хватает на 6-8 часов непрерывной работы".

"Брал для двухконтурного котла Ferroli 24 как ИБП — хватает примерно на 5,5 часов плюс подзарядка гаджетов. Но есть минус: после полного разряда, когда появляется свет, выход на приборы приходится снова включать кнопкой вручную, иначе котел сам не заработает".

"Купил специально для котла, хватает на 12 часов. Но чтобы котел работал, нужно докупить или сделать самому переходник сквозного нуля".

Anker Solix C1000X Gen2

Универсальная киловаттная станция для квартиры с запасом мощности, которой хватает уже на крупную бытовую технику: 1024 Вт·ч емкости LiFePO4 (технология InfiniPower, более 4000 циклов до 80% остатка) в паре с инвертором на 2000 Вт (пик до 3000 Вт) и чистой синусоидой. При весе всего 11,3 кг она компактнее и легче многих аналогов на 1 кВт·ч, работает на уровне 20 дБ при нагрузке до 200 Вт и переключается в режим ИБП быстрее 10 мс.

Главный козырь— технология HyperFlash: через приложение Anker включается зарядка от сети мощностью до 1600 Вт, которая заполняет батарею от 0 до 100% за 49 минут. Для станций этого класса — весьма быстрая зарядка, что важно, когда свет есть недолго. От солнечных панелей до 600 Вт станция заряжается за 1,8 часа, от автомобиля — за 12,3 часа. Приложение по Wi-Fi и Bluetooth позволяет выставлять пороги заряда и разряда, а также настраивать режим TOU для зарядки в выгодное время; гарантия — 24 месяца.

Зарядная станция Anker Solix C1000X Gen2 Фото: notebookcheck.net

Разъемы и параметры:

Емкость и мощность: 1024 Вт·ч (LiFePO4, 4000+ циклов), 2000 Вт номинал / 3000 Вт пик, чистая синусоида.

1024 Вт·ч (LiFePO4, 4000+ циклов), 2000 Вт номинал / 3000 Вт пик, чистая синусоида. Выходы (9 портов): 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C PD на 140 Вт, 1 порт USB-C PD на 15 Вт, 1 порт USB-A на 12 Вт и автоприкуриватель 12 В / 10 А.

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C PD на 140 Вт, 1 порт USB-C PD на 15 Вт, 1 порт USB-A на 12 Вт и автоприкуриватель 12 В / 10 А. Габариты и вес: 384 x 208 x 244 мм, 11,3 кг.

Цена в Украине:

Anker Solix C1000X Gen2 (1024 Вт·ч, 2000 Вт) — 35 849 грн.

Что говорят владельцы:

"Холодильнику уже больше 20 лет, и он нормально работает вместе с подключенной морозильной камерой. Оба прибора при отсутствии света за 12 часов разрядили станцию с 80% до 13%".

"Понравилось, что есть Wi-Fi и удобное приложение, где можно задавать ограничения по заряду и разряду — использую для холодильника в режиме ИБП".

"При переключении в режиме ИБП телевизор иногда перезагружается, а обычный холодильник с поршневым компрессором останавливается и уходит в защиту из-за разрыва фазы — возможно, особенность конкретного холодильника, но может понадобиться реле задержки включения".

Marstek Venus-E Gen 3.0

Старшая модель в списке выделяется на фоне всех конкурентов колоссальной емкостью — 5120 Вт·ч (5,12 кВт·ч). Это уже не переносная станция для поездок, а стационарная 60-килограммовая домашняя система накопления энергии (Plug & Play) с комплектом креплений для подключения к домашнему щитку с АВР или питания крупной техники через резервную розетку BackUp. Батарея LiFePO4 рассчитана более чем на 6000 циклов до 80% емкости, а производитель дает 10-летнюю гарантию. Инвертор выдает 2500 Вт постоянной и до 3500 Вт пиковой мощности с чистой синусоидой и переключением ИБП за 20 мс; систему можно расширять до трех блоков в однофазной сети (до 7,5 кВт и 15,36 кВт·ч).

Охлаждение здесь пассивное, без вентиляторов (шум менее 30-40 дБ), а корпус защищен по стандарту IP65. От розетки на мощности до 2500 Вт станция заряжается за 3 часа (мощность заряда можно снижать в приложении), поддерживается зарядка от инверторного генератора, а для солнечных панелей нужен отдельный микроинвертор MARSTEK. Из интерфейсов связи есть Wi-Fi, Bluetooth, проводной порт LAN и RS485, поддерживаются приложение YASNO Mobile и платформы Home Assistant / IoBroker. На практике важно учитывать две детали: на корпусе только одна розетка 230 В (без USB), а программное ограничение глубины разряда в 12% оставляет реально доступными около 4,5 кВт·ч из 5,12 кВт·ч.

Зарядная станция Marstek Venus-E с разных ракурсов Фото: rozetka.com.ua

Разъемы и параметры:

Емкость и мощность: 5120 Вт·ч (доступно около 4,5 кВт·ч, LiFePO4, 6000+ циклов), 2500 Вт номинал / 3500 Вт пик, чистая синусоида.

5120 Вт·ч (доступно около 4,5 кВт·ч, LiFePO4, 6000+ циклов), 2500 Вт номинал / 3500 Вт пик, чистая синусоида. Выходы и порты: 1 резервная розетка 230 В (Schuko, BackUp), порты LAN и RS485 (USB-выходов нет).

1 резервная розетка 230 В (Schuko, BackUp), порты LAN и RS485 (USB-выходов нет). Габариты и вес: 480 x 153 x 624 мм, 60 кг, защита IP65, гарантия 10 лет.

Цена в Украине:

Marstek Venus-E Gen 3.0 (5120 Вт·ч, 2500 Вт) — 59 999 грн.

Что говорят владельцы:

"Емкость соответствует заявленной, во время работы не слышно. Но в режиме ИБП с подключением к интернету станция перезагружалась примерно дважды в день на пару секунд, сбрасывая ПК и роутер — только когда заблокировал ей выход в сеть на роутере, ребуты полностью прекратились".

"В первый день подключил к АВР — от батареи заработали котел Westen Pulsar D и холодильник, а зарядку от сети в приложении ограничил на 1000 Вт. При разрешенном разряде до 88% реально доступно около 4,5 кВт·ч; так как выход BackUp — обычная розетка Schuko, вилку котла нужно вставлять правильной стороной по полярности".

"У меня прошивка 138a из коробки — ни разу не обновлял, и ни одного перезагруза не было".

Ранее сообщалось, что есть отличная зарядная станция для дома, емкость которой вдвое превышает популярную EcoFlow Delta 3.

Также Фокус писал про самые недорогие зарядные станции для главного. Отобрали три бюджетные модели на батареях LiFePO4 от неочевидных брендов.