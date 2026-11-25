Фокус підібрав п’ять зарядних станцій на акумуляторах LiFePO4 з найкращим співвідношенням ціни та якості. У цьому огляді — бестселери від Marstek, Bluetti, Anker, Jackery та Oukitel, які пропонують максимальну віддачу за свої гроші.

Під час відключень електроенергії не завжди варто переплачувати за зайві кіловати: для ноутбука та роутера вистачить і легкої портативної моделі, а для котла, холодильника та всього будинку вже потрібен потужний інвертор і велика батарея.

Від компактного рішення без розетки до домашнього акумулятора на 5 кВт·год — моделі розміщені у порядку зростання ціни, а щодо кожної з них наведено реальні відгуки покупців в Україні.

Jackery Explorer 300D

Найдешевша та найменша модель у добірці належить до класу надлегких пристроїв для зв’язку, роботи за ноутбуком та поїздок на природу — це, по суті, потужний портативний зарядний пристрій вагою 2,5 кг, у якому немає розетки на 220 В. Проте всередині — досить ємний для такої ціни акумулятор LiFePO4 на 288 Вт·год (90 000 мА·год) з ресурсом до 4000 циклів (після чого зберігається понад 70% ємності). Сумарна потужність виходів постійного струму сягає 300 Вт, конструкція безвентиляторна й майже безшумна, а ручка для перенесення відстібається й перетворюється на кабель USB-C на 140 Вт.

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Від мережі станція заряджається через порт USB-C1 потужністю до 140 Вт приблизно за 2,3 години (138 хвилин), від сонячної панелі на 100 Вт (вхід DC8020) — за 3,5 години, від прикурювача в автомобілі — за 4,1 години. Модель має екран і LED-ліхтарик, працює в режимі розряду при температурі від -15 до +45 °C (заряджається від 0 °C) і продається з гарантією 36 місяців. Важлива деталь з практики: всупереч помилкам у деяких описах магазинів, мобільного додатка та Bluetooth у цієї моделі немає.

Зарядна станція Jackery Explorer 300D Фото: Jackery

Роз'єми та параметри:

Ємність і потужність: 288 Вт·год (LiFePO4, 4000 циклів), до 300 Вт загалом (лише DC, розетки 220 В немає).

288 Вт·год (LiFePO4, 4000 циклів), до 300 Вт загалом (лише DC, розетки 220 В немає). Виходи (5 портів): 2 порти USB-C до 140 Вт (перший також працює як вхід), 1 порт USB-C до 65 Вт, 1 порт USB-A до 15 Вт і прикурювач 12 В / 10 А (до 120 Вт).

2 порти USB-C до 140 Вт (перший також працює як вхід), 1 порт USB-C до 65 Вт, 1 порт USB-A до 15 Вт і прикурювач 12 В / 10 А (до 120 Вт). Габарити та вага: 118,6 × 120,2 × 183 мм, 2,5 кг.

Ціна в Україні:

Jackery Explorer 300D (288 Вт·год, 300 Вт) — 7900 грн.

Що кажуть власники:

"Якщо в будинку немає критично важливих споживачів, таких як насоси опалення та морозильні камери, її вистачить для ноутбука, телефону, роутера та освітлення на 12 В. У Києві під час відключень мені вистачає на повний робочий день за ноутбуком: при споживанні 20–25 Вт виходить 10–12 годин; автохолодильник на 12 В теж працює без нарікань".

"Розетки 220 В у станції немає, під час заряджання та розряджання вона не нагрівається, запахів немає. У дорогу брати можна, але не для довгих піших переходів — вага 2,5 кг відчувається".

"Працює добре, але в описі на сайті неточні дані: вказано додаток, хоча підключити станцію до смартфона неможливо — мабуть, тут немає модуля Bluetooth".

Bluetti Premium 30 V2 (Elite 30 V2)

Ця модель (у лінійці та описах бренду також зустрічається під назвою Elite 30 V2) відкриває сегмент повноцінних станцій із розеткою 230 В та чистою синусоїдою, залишаючись легкою (4,3 кг) для перенесення. При ємності 320 Вт·год (LiFePO4, 3000+ циклів) вона видає 600 Вт постійної потужності та витримує піки до 1500 Вт при простому нагрівальному навантаженні, такому як фен або електроковдра. Система UltraCell знижує фонове споживання в режимі очікування до 4,5 Вт, а функція ДБЖ (ДБЖ) перемикає живлення за 10 мс при байпасному навантаженні до 980 Вт.

Від розетки станція повністю заряджається за 60 хвилин (до 80 % у турборежимі за 45 хвилин), також є вхід для підключення до автомобіля та сонячних панелей (12–28 В / 10 А, кабель для сонячних панелей потрібно купувати окремо). Рівень шуму при невеликому навантаженні не перевищує 30 дБ. У додатку BLUETTI через Wi-Fi та Bluetooth можна обмежувати потужність зарядки, встановлювати верхню межу заряду на рівні 80% для щадної роботи ДБЖ та знижувати нижній поріг напруги мережі, щоб станція заряджалася навіть під час провалів напруги в розетці.

Bluetti Premium 30 V2 Фото: OLX

Роз'єми та параметри:

Ємність і потужність: 320 Вт·год (LiFePO4, понад 3000 циклів), номінальна потужність 600 Вт / до 1500 Вт резистивний пік, чиста синусоїда.

320 Вт·год (LiFePO4, понад 3000 циклів), номінальна потужність 600 Вт / до 1500 Вт резистивний пік, чиста синусоїда. Виходи (8 портів): 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C до 140 Вт (PD 3.1), 1 порт USB-C до 100 Вт, 2 порти USB-A (по 15 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В / 5 А на порт, до 8 А загалом) та прикурювач 12 В / 10 А.

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C до 140 Вт (PD 3.1), 1 порт USB-C до 100 Вт, 2 порти USB-A (по 15 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В / 5 А на порт, до 8 А загалом) та прикурювач 12 В / 10 А. Габарити та вага: 250 × 178 × 167,5 мм, 4,3 кг, гарантія 24 місяці (у відгуках користувачі також згадують про 5 років від виробника).

Ціна в Україні:

Bluetti Premium 30 V2 (320 Вт·год, 600 Вт) — від 13 000 грн при замовленні з Європи (більшість пропозицій в Україні — 15 000–16 000 грн).

Що кажуть власники:

"40-дюймовий телевізор працює 3–3,5 години, стаціонарний комп’ютер — 3 години. Холодильник Samsung 2009 року працює так: якщо не відкривати дверцята, витрачається 10–13 % заряду на годину — 6–7 годин має вистачити. На стандартному зарядному пристрої потужністю 200 Вт від 0 до 100 % заряджається за 2,5 години".

"Заряджає навіть двокомпресорний холодильник, а ноутбук 2014 року витримує 12 годин без проблем. Легка й безшумна, але немає бездротової зарядки для телефонів".

"Вентилятор вмикається рідко, у додатку можна знизити поріг напруги (у мене заряджалася і при ~180 В) та встановити обмеження заряду на рівні 80% для режиму ДБЖ. На швидкій зарядці споживає до 380 Вт і заряджається приблизно за годину".

Oukitel P800E

Збалансована модель середнього початкового класу на 512 Вт·год і 800 Вт потужності (пікова — 1600 Вт) для квартири, робочого столу, котла та холодильника. До речі, моделі P800 і P800E нічим не відрізняються. Акумулятор LiFePO4 розрахований на понад 3500 циклів заряджання (до 10 років експлуатації), а функція ДБЖ спрацьовує за 10 мс. Станція важить 6 кг, оснащена LCD-екраном, мобільним додатком та окремими фізичними кнопками ввімкнення для кожної групи портів.

Від мережі потужністю 500 Вт станція заряджається за 1 годину, від сонячної панелі потужністю 200 Вт через роз’єм XT60 — за 2,4 години, а при одночасному підключенні до мережі та сонячної панелі (800 Вт) — за 55 хвилин. Гарантія становить 2 роки. Покупці успішно використовують її для ноутбуків з моніторами, інверторних холодильників і газових котлів, хоча власники котлів зазначають два важливі технічні нюанси, про які йдеться нижче.

Зарядна станція OUKITEL P800E Фото: ixbt.com

Роз'єми та параметри:

Ємність і потужність: 512 Вт·год (LiFePO4, від 3500 циклів), 800 Вт номінальна / 1600 Вт пікова.

512 Вт·год (LiFePO4, від 3500 циклів), 800 Вт номінальна / 1600 Вт пікова. Виходи (8 портів): 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C PD на 100 Вт, 3 порти USB-A до 18 Вт (два звичайних і один QC), 2 виходи DC5521 (12 В) та авторозетка 12 В / 10 А.

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C PD на 100 Вт, 3 порти USB-A до 18 Вт (два звичайних і один QC), 2 виходи DC5521 (12 В) та авторозетка 12 В / 10 А. Габарити та вага: 178 × 294 × 205 мм, 6 кг.

Ціна в Україні:

Oukitel P800E (512 Вт·год, 800 Вт) — від 16 990 грн.

Що кажуть власники:

"Негучна, якщо порівнювати з EcoFlow, заряджається з нуля приблизно за 1,5–2 години. Для роботи ноутбука та монітора її вистачає на 6–8 годин безперервної роботи".

"Купив для двоконтурного котла Ferroli 24 як ДБЖ — вистачає приблизно на 5,5 годин плюс підзарядка гаджетів. Але є мінус: після повного розряду, коли з’являється світло, живлення приладів доводиться знову вмикати кнопкою вручну, інакше котел сам не запрацює".

"Купив спеціально для котла, вистачає на 12 годин. Але щоб котел працював, потрібно докупити або зробити самому перехідник наскрізного нуля".

Anker Solix C1000X Gen2

Універсальна кіловатна станція для квартири із запасом потужності, якої вистачає навіть для великої побутової техніки: ємність LiFePO4 1024 Вт·год (технологія InfiniPower, понад 4000 циклів до 80% залишкової ємності) у поєднанні з інвертором на 2000 Вт (пікова потужність до 3000 Вт) та чистою синусоїдою. При вазі всього 11,3 кг вона компактніша та легша за багато аналогів на 1 кВт·год, працює на рівні 20 дБ при навантаженні до 200 Вт і перемикається в режим ДБЖ швидше ніж за 10 мс.

Головна перевага — технологія HyperFlash: через додаток Anker увімкнюється зарядка від мережі потужністю до 1600 Вт, яка заряджає акумулятор від 0 до 100 % за 49 хвилин. Для станцій цього класу — це досить швидка зарядка, що важливо, коли електроенергія доступна недовго. Від сонячних панелей потужністю до 600 Вт станція заряджається за 1,8 години, від автомобіля — за 12,3 години. Додаток через Wi-Fi та Bluetooth дозволяє встановлювати порогові значення заряду та розряду, а також налаштовувати режим TOU для заряджання у вигідний час; гарантія — 24 місяці.

Зарядна станція Anker Solix C1000X Gen2 Фото: notebookcheck.net

Роз'єми та параметри:

Ємність і потужність: 1024 Вт·год (LiFePO4, понад 4000 циклів), номінальна потужність 2000 Вт / пікова потужність 3000 Вт, чиста синусоїда.

1024 Вт·год (LiFePO4, понад 4000 циклів), номінальна потужність 2000 Вт / пікова потужність 3000 Вт, чиста синусоїда. Виходи (9 портів): 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C PD на 140 Вт, 1 порт USB-C PD на 15 Вт, 1 порт USB-A на 12 Вт та автоприкурювач 12 В / 10 А.

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C PD на 140 Вт, 1 порт USB-C PD на 15 Вт, 1 порт USB-A на 12 Вт та автоприкурювач 12 В / 10 А. Габарити та вага: 384 × 208 × 244 мм, 11,3 кг.

Ціна в Україні:

Anker Solix C1000X Gen2 (1024 Вт·год, 2000 Вт) — 35 849 грн.

Що кажуть власники:

"Холодильнику вже понад 20 років, і він нормально працює разом із підключеною морозильною камерою. Обидва прилади під час відсутності світла за 12 годин розрядили станцію з 80 % до 13 %".

"Сподобалося, що є Wi-Fi та зручний додаток, де можна встановлювати обмеження щодо заряду та розряду — використовую для холодильника в режимі ДБЖ".

"Під час перемикання в режим ДБЖ телевізор іноді перезавантажується, а звичайний холодильник із поршневим компресором зупиняється та переходить у режим захисту через розрив фази — можливо, це особливість конкретного холодильника, але може знадобитися реле затримки ввімкнення".

Marstek Venus-E Gen 3.0

Найпотужніша модель у списку вирізняється серед усіх конкурентів колосальною ємністю — 5120 Вт·год (5,12 кВт·год). Це вже не портативна станція для поїздок, а стаціонарна 60-кілограмова домашня система накопичення енергії (Plug & Play) з комплектом кріплень для підключення до домашнього розподільного щита з АВР або живлення великої техніки через резервну розетку BackUp. Батарея LiFePO4 розрахована на понад 6000 циклів до 80% ємності, а виробник надає 10-річну гарантію. Інвертор видає 2500 Вт постійної та до 3500 Вт пікової потужності з чистою синусоїдою та перемиканням ДБЖ за 20 мс; систему можна розширювати до трьох блоків в однофазній мережі (до 7,5 кВт і 15,36 кВт·год).

Охолодження тут пасивне, без вентиляторів (рівень шуму менше 30–40 дБ), а корпус захищений відповідно до стандарту IP65. Від розетки потужністю до 2500 Вт станція заряджається за 3 години (потужність заряджання можна зменшити в додатку), підтримується заряджання від інверторного генератора, а для сонячних панелей потрібен окремий мікроінвертор MARSTEK. З інтерфейсів зв’язку є Wi-Fi, Bluetooth, дротовий порт LAN і RS485, підтримуються додаток YASNO Mobile та платформи Home Assistant / IoBroker. На практиці важливо враховувати дві деталі: на корпусі є лише одна розетка 230 В (без USB), а програмне обмеження глибини розряду на рівні 12 % залишає реально доступними близько 4,5 кВт·год із 5,12 кВт·год.

Зарядна станція Marstek Venus-E з різних ракурсів Фото: rozetka.com.ua

Роз'єми та параметри:

Ємність і потужність: 5120 Вт·год (доступно близько 4,5 кВт·год, LiFePO4, 6000+ циклів), 2500 Вт номінальна потужність / 3500 Вт пікова, чиста синусоїда.

5120 Вт·год (доступно близько 4,5 кВт·год, LiFePO4, 6000+ циклів), 2500 Вт номінальна потужність / 3500 Вт пікова, чиста синусоїда. Виходи та порти: 1 резервна розетка 230 В (Schuko, BackUp), порти LAN та RS485 (USB-виходів немає).

1 резервна розетка 230 В (Schuko, BackUp), порти LAN та RS485 (USB-виходів немає). Габарити та вага: 480 × 153 × 624 мм, 60 кг, захист IP65, гарантія 10 років.

Ціна в Україні:

Marstek Venus-E Gen 3.0 (5120 Вт·год, 2500 Вт) — 59 999 грн.

Що кажуть власники:

"Ємність відповідає заявленій, під час роботи не чути. Але в режимі ДБЖ з підключенням до Інтернету станція перезавантажувалася приблизно двічі на день на кілька секунд, скидаючи ПК і роутер — тільки коли я заблокував їй вихід у мережу на роутері, перезавантаження повністю припинилися".

"У перший день підключив до АВР — від батареї запрацювали котел Westen Pulsar D і холодильник, а зарядку від мережі в додатку обмежив до 1000 Вт. При дозволеному розряді до 88% реально доступно близько 4,5 кВт·год; оскільки вихід BackUp — звичайна розетка Schuko, вилку котла потрібно вставляти правильною стороною за полярністю".

"У мене прошивка 138a з коробки — жодного разу не оновлював, і жодного перезавантаження не було".

Раніше повідомлялося, що існує чудова зарядна станція для дому, ємність якої вдвічі перевищує ємність популярної EcoFlow Delta 3.

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