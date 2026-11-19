Фокус відібрав три бюджетні зарядні станції на батареях LiFePO4, які зараз продаються в Україні. Ми розглянули їхнє призначення, роз’єми та підрахували, скільки часу на кожній із них пропрацює відповідна техніка.

Під час відключень електроенергії потужна станція може виявитися занадто дорогою для більшості, а її потенціал не завжди використовується повною мірою. Щоб залишатися на зв’язку, мати доступ до Інтернету та зарядити ноутбук і телефони, достатньо компактної електростанції за помірну ціну.

Розповідаємо про найвигідніші варіанти за співвідношенням ціна/ємність у листопаді 2026 року.

GaiaRay Delta (Eg015Li)

Найлегша та найдешевша зарядна станція (1,75 кг) призначена для забезпечення доступу до Інтернету, освітлення та заряджання гаджетів вдома або у подорожах. Усередині встановлено акумулятор LiFePO4 ємністю 153,6 Вт·год із ресурсом від 2500 циклів. Номінальна потужність — 200 Вт, причому розетка видає модифіковану синусоїду: ноутбуки, телевізори та звичайні блоки живлення від неї працюють, але котли, холодильники та будь-які прилади потужністю понад 200 Вт підключати не можна.

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Зарядна станція GaiaRay Delta Фото: rozetka.com.ua

Від розетки через адаптер 15 В / 2 А станція повністю заряджається приблизно за 6 годин — це важливо враховувати під час коротких періодів денного світла. Також підтримуються сонячні панелі потужністю до 45 Вт (18 В). Корпус із ударостійкого пластику розміром 180 × 185 × 130 мм оснащений дисплеєм і ліхтариком із чотирма режимами, включаючи сигнал SOS. Гарантія — 12 місяців за умови збереження коробки та повного комплекту.

Роз'єми:

1 універсальна розетка 220–240 В (200 Вт, модифікована синусоїда);

1 порт USB-C PD (20 Вт);

1 порт USB-A (5 В / 2,4 А, до 12 Вт);

2 виходи DC5521 (12 В / 3 А) для прямого живлення маршрутизаторів та світлодіодних стрічок без інвертора;

1 вхід DC для заряджання від мережі або сонячної енергії.

Орієнтовний час роботи приладів:

Наведені нижче розрахунки враховують втрати під час перетворення — близько 130 Вт·год корисної енергії в розетці та близько 140 Вт·год у ланцюзі постійного струму:

Маршрутизатор і термінал GPON (10–12 Вт): 11–14 годин через виходи DC5521 (через розетку 230 В — менше через втрати інвертора).

11–14 годин через виходи DC5521 (через розетку 230 В — менше через втрати інвертора). Офісний ноутбук (35–50 Вт): 2,5–3,5 години від розетки 230 В (порт USB-C тут лише на 20 Вт, чого замало для роботи більшості ноутбуків).

2,5–3,5 години від розетки 230 В (порт USB-C тут лише на 20 Вт, чого замало для роботи більшості ноутбуків). Телевізор 32–43 дюйми (40–60 Вт): 2–3 години.

2–3 години. Смартфон (~18–20 Вт·год): 6–7 повних зарядок.

Ціна в Україні:

GaiaRay Delta (153,6 Вт·год, 200 Вт) — 6975 грн.

FOSSiBOT FDC300

Модель FOSSiBOT FDC300 призначена для тих, хто довго працює з ноутбуком і цінує швидку зарядку. При ємності 288 Вт·год (LiFePO4, понад 3000 циклів) і вазі 2,66 кг вона видає до 300 Вт через розетку 230 В з чистою синусоїдою. Головна перевага — два порти USB-C потужністю до 140 Вт кожен: сучасні ноутбуки можна живити безпосередньо без втрат на інверторі.

Станція підтримує наскрізну зарядку та швидко заряджається: при подачі живлення через два порти USB-C (до 200 Вт сумарно) та роз'єм XT60 (до 120 Вт від сонця або автомобіля) потужність досягає 260 Вт, а повне заряджання займає 74 хвилини. У пластиковий корпус розміром 135 × 135 × 205 мм вбудовані ручка, ліхтарик, екран та вентилятор охолодження потужністю 2,3 Вт з автоматичним вимкненням під час простою. Робоча температура — від -10 до +40 °C, гарантія — 12 місяців.

Зарядна станція FOSSiBOT FDC300 Фото: rozetka.com.ua

Роз'єми:

1 розетка 230 В (300 Вт, чиста синусоїда);

2 двонаправлені порти USB-C (Power Delivery до 140 Вт кожен — на вхід і вихід);

1 порт USB-C (30 Вт);

1 порт USB-A (QC 3.0, до 18 Вт);

роз'єм XT60 (вхід до 120 Вт від сонячних панелей 11,5–28 В або від автомобіля; у таблиці характеристик також вказаний як вихідний інтерфейс).

Орієнтовний час роботи приладів:

Корисна ємність — близько 260–270 Вт·год через порти USB-C та близько 245 Вт·год через розетку 230 В:

Офісний ноутбук (35–50 Вт): 5–7,5 годин через USB-C.

5–7,5 годин через USB-C. Ігровий або потужний робочий ноутбук (80–120 Вт): 2–3 години через порт USB-C на 140 Вт.

2–3 години через порт USB-C на 140 Вт. Маршрутизатор і термінал GPON (10–12 Вт): близько 15–20 годин через розетку 230 В (частина заряду витрачається на холостий хід інвертора).

близько 15–20 годин через розетку 230 В (частина заряду витрачається на холостий хід інвертора). Смартфон (~18–20 Вт·год): 12–13 зарядок.

Ціна в Україні:

FOSSiBOT FDC300 (288 Вт·год, 300 Вт) — 8499 грн.

Зарядна станція Ctolity AP400 Фото: rozetka.com.ua

CTOLITY AP400

Мабуть, найвигідніша модель у нашому рейтингу, якщо врахувати, що аналоги з такою самою потужністю зазвичай коштують на кілька тисяч гривень дорожче. Підходить для дому чи офісу як компактний ДБЖ. Ємний акумулятор LiFePO4 на 345,6 Вт·год поєднується з інвертором на 500 Вт (220 В) та режимом ДБЖ (UPS), який перемикає живлення швидше ніж за 20 мс під час відключення мережі — настільний ПК, монітор або роутер не встигають перезавантажитися.

Від розетки або автомобільного прикурювача станція заряджається з потужністю до 150 Вт приблизно за 2,3 години; у комплекті йдуть обидва кабелі. На корпусі одразу сім виходів для одночасної зарядки безлічі гаджетів, але порт USB-C обмежений 22,5 Вт — тому ноутбуки тут краще підключати через власний блок живлення до розетки 220 В. Для перенесення передбачена ручка.

Роз'єми:

1 розетка 220 В (до 500 Вт);

1 порт USB-C (22,5 Вт);

3 порти USB-A (QC 3.0, до 18 Вт);

1 автомобільний вихід 12 В;

1 роз'єм DC5525 (12 В, вхід/вихід).

Орієнтовний час роботи приладів:

Корисна ємність — близько 294 Вт·год через розетку 220 В і близько 310 Вт·год через вихід 12 В:

Маршрутизатор і термінал GPON (10–12 Вт): 24–28 годин через вихід 12 В DC5525 (через розетку 220 В — приблизно 18–22 години).

24–28 годин через вихід 12 В DC5525 (через розетку 220 В — приблизно 18–22 години). Офісний ноутбук (35–50 Вт): 6–8 годин через розетку 220 В.

6–8 годин через розетку 220 В. Телевізор 43–55 дюймів (60–100 Вт): 3–5 годин.

3–5 годин. Настільний ПК з монітором (120–180 Вт): 1,5–2,5 години.

Ціна в Україні:

CTOLITY AP400 (345,6 Вт·год, 500 Вт) — 12 899 грн.

Нагадаємо, цієї осені ми розповідали про популярні недорогі зарядні станції для ноутбуків. У цьому огляді Фокус зібрав три вдалі та доступні моделі від Marstek, Bluetti та Oukitel.

Також ми писали про гарну альтернативу Bluetti. Розповідаємо, що пропонує зарядна станція OSCAL PowerMax 1800 SE.