Взлом 1Password поставил под угрозу личные данные клиентов, и хотя хакеры не получили доступа к сохраненным паролям, в их руках оказалась информация, которую могут использовать мошенники.

Один из самых популярных в мире менеджеров паролей 1Password подвергся хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к корпоративной учетной записи одного из сотрудников на GitHub и смогли скопировать часть информации о клиентах. В то же время в компании уверяют, что сохраненные пользователями пароли, банковские реквизиты и другая информация, хранящаяся в защищенных хранилищах, остались недоступными для злоумышленника.

О данном инциденте компания 1Password сообщила 25 ноября 2026 года в своём заявлении на официальном сайте.

По данным 1Password, первые признаки несанкционированного доступа были обнаружены еще 19 ноября, когда были выявлены признаки постороннего доступа к корпоративной учетной записи одного из сотрудников на платформе GitHub — платформе, которую компания использует для хранения и совместной работы с исходным кодом. Получив доступ к аккаунту сотрудника, злоумышленник смог проникнуть в закрытые репозитории компании и внедрить вредоносный код в её серверные системы. Это позволило ему скачать часть клиентских данных.

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Кроме того, злоумышленник скопировал исходный код компании и получил доступ к внутренней системе, используемой для сборки, тестирования и развертывания программного обеспечения.

Как именно злоумышленник получил доступ к учетной записи сотрудника, в 1Password пока не раскрывают.

Какую информацию похитили хакеры

Как пояснили в компании, в результате кибератаки в руки злоумышленника попали:

имена пользователей и адреса электронной почты, которые они используют для входа в 1Password;

идентификаторы пользователей и их учетных записей;

даты создания учетных записей и последнего входа;

открытые криптографические ключи;

параметры протокола Secure Remote Password (SRP);

токены, содержавшиеся в отдельных электронных письмах с приглашениями, настройкой доступа и восстановлением учетных записей;

прочие служебные метаданные, связанные с внутренней архитектурой сервиса.

При этом в компании пояснили, что одних только похищенных токенов недостаточно для входа в чужой аккаунт. Пользователи, чьи токены оказались в руках злоумышленника, получили отдельные уведомления об инциденте.

Общее количество клиентов, чьи персональные данные были похищены, компания не назвала.

Кроме того, компания подтвердила, что хакеры скопировали исходный код из частных репозиториев и получили доступ к внутренней системе CI/CD, которая используется для разработки, тестирования и развертывания программного обеспечения.

Могли ли хакеры получить доступ к паролям пользователей

В 1Password подчеркнули, что злоумышленник не получил доступа к цифровым хранилищам клиентов и их содержимому. Также не пострадали ключи шифрования, ключи восстановления учетных записей, мобильные и компьютерные приложения сервиса, а также расширения для браузеров.

"В какой-либо момент содержимое хранилищ клиентов не было доступно злоумышленнику", — говорится в официальном заявлении компании.

В 1Password пояснили, что информация в цифровых хранилищах зашифрована с помощью ключей, которые есть только у самих пользователей. Даже компания не имеет доступа к этим данным. Такая система защиты предполагает, что проникновение посторонних лиц на серверы не должно привести к раскрытию содержимого клиентских хранилищ.

В то же время некоторые токены из ссылок для приглашений, настройки доступа и восстановления учетных записей все же оказались в руках злоумышленников. Однако, как поясняет 1Password, сами по себе они не позволяют войти в чужую учетную запись. Для завершения соответствующей процедуры требуется дополнительная аутентификация через SSO или код подтверждения, отправленный на зарегистрированный адрес электронной почты.

Как компания отреагировала на кибератаку

После обнаружения киберинцидента специалисты 1Password заблокировали скомпрометированную учетную запись GitHub, аннулировали похищенный токен и перекрыли доступ злоумышленника к внутренним системам.

Компания также выпустила версии программного обеспечения без вредоносного кода и заменила или аннулировала внутренние учетные данные, которые могли попасть в руки злоумышленника.

Кроме того, разработчики усилили защиту процедуры восстановления учетных записей. Вместо шести цифровых символов теперь будут использоваться десять буквенно-цифровых символов. Это должно затруднить подбор кодов с помощью автоматизированных средств.

Кроме того, компания привлекла независимых специалистов по кибербезопасности, которые должны проверить меры по локализации последствий атаки и восстановлению защиты

Что теперь грозит пользователям 1Password

Несмотря на то, что пароли остались защищенными, утечка имен и электронных адресов клиентов создает риск фишинговых атак. Мошенники могут использовать похищенную информацию для отправки пользователям поддельных сообщений от имени 1Password. В частности, клиентам могут предлагать подтвердить личность, срочно сменить пароль, восстановить доступ к учетной записи или перейти по ссылке якобы для дополнительной защиты аккаунта.

В компании призвали пользователей не доверять неожиданным электронным письмам, SMS и телефонным звонкам, связанным с работой сервиса. Вводить пароль и секретный ключ необходимо только в официальном приложении или на сайте 1Password, адрес которого пользователь открыл самостоятельно.

О подозрительных сообщениях можно сообщить в службу поддержки по адресу support@1password.com.

По заявлению компании, на данный момент пользователям не нужно менять пароли или секретные ключи в связи с этим инцидентом. Все сервисы и приложения 1Password продолжают работать в обычном режиме.

Что известно о 1Password

1Password — канадская технологическая компания со штаб-квартирой в Торонто, разрабатывающая одноимённый менеджер паролей. Сервисом пользуются частные лица, семьи, компании и крупные организации для хранения учётных данных и защиты конфиденциальной информации.

По данным издания TechCrunch, продуктами компании пользуются миллионы людей и более 200 тысяч предприятий по всему миру.

1Password работает как цифровое хранилище, в котором можно хранить пароли от электронной почты, социальных сетей, банковских сервисов и других сайтов. Кроме того, пользователи могут добавлять реквизиты банковских карт и счетов, паспортные данные, документы, адреса, личные заметки, лицензионные ключи и коды двухфакторной аутентификации.

Одна из основных функций сервиса — генератор паролей. Он создает сложные уникальные комбинации для различных учетных записей, чтобы пользователям не приходилось повторно использовать один и тот же пароль на нескольких сайтах. Также программа может автоматически сохранять и заполнять данные для входа, что упрощает авторизацию на веб-сайтах и в приложениях.

Сервис доступен на компьютерах под управлением Windows, macOS и Linux, а также на смартфонах и планшетах под управлением Android и iOS. Для работы с ним предусмотрены отдельные приложения и расширения для популярных браузеров.

Напомним, недавно иранская хакерская группировка Handala заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Кеша Пателя и опубликовала в сети его личные фотографии и документы.

Кроме того, Фокус сообщал, что хакеры заявили о похищении из Национального суперкомпьютерного центра Китая в Тяньцзине 10 петабайт данных, среди которых якобы есть секретная информация об испытаниях вооружения, которую злоумышленники пытаются продать в даркнете.