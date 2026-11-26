Злам 1Password поставив під загрозу персональні дані клієнтів, і хоча хакери не дісталися до збережених паролів, у їхніх руках опинилася інформація, яку можуть використати шахраї.

Один із найпопулярніших у світі менеджерів паролів 1Password зазнав хакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до корпоративного облікового запису одного зі співробітників у GitHub і змогли скопіювати частину інформації про клієнтів. Водночас у компанії запевняють, що збережені користувачами паролі, банківські реквізити та інша інформація у захищених сховищах залишилися недоступними для нападника.

Про інцидент компанія 1Password повідомила 25 листопада 2026 року у своїй заяві на офіційному сайті.

За даними 1Password, перші ознаки несанкціонованого доступу виявили ще 19 листопада, коли було виявлено ознаки стороннього доступу до корпоративного облікового запису одного зі своїх співробітників на платформі GitHub — платформі, яку компанія використовує для зберігання та спільної роботи з вихідним кодом. Отримавши доступ до акаунта працівника, зловмисник зміг проникнути до закритих репозиторіїв компанії та впровадити шкідливий код у її серверні системи. Це дозволило йому завантажити частину клієнтських даних.

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Крім того, нападник скопіював вихідний код компанії та отримав доступ до внутрішньої системи, яку використовують для збирання, тестування та розгортання програмного забезпечення.

Як саме зловмисник отримав доступ до облікового запису співробітника, у 1Password поки не розкривають.

Яку інформацію викрали хакери

Як пояснили в компанії, унаслідок кібератаки до рук зловмисника потрапили:

імена користувачів та адреси електронної пошти, які вони використовують для входу в 1Password;

ідентифікатори користувачів та їхніх облікових записів;

дати створення облікових записів та останнього входу;

відкриті криптографічні ключі;

параметри протоколу Secure Remote Password (SRP);

токени, які містилися в окремих електронних листах із запрошеннями, налаштуванням доступу та відновленням облікових записів;

інші службові метадані, пов'язані з внутрішньою архітектурою сервісу.

При цьому у компанії пояснили, що самих лише викрадених токенів недостатньо для входу до чужого акаунта. Користувачі, чиї токени опинилися в руках нападника, отримали окремі повідомлення про інцидент.

Загальну кількість клієнтів, чиї персональні дані були викрадені, компанія не назвала.

Окремо компанія підтвердила, що хакери скопіювали вихідний код із приватних репозиторіїв і отримали доступ до внутрішньої системи CI/CD, яка використовується для розробки, тестування та розгортання програмного забезпечення.

Чи могли хакери отримати доступ до паролів користувачів

У 1Password наголосили, що зловмисник не отримав доступу до цифрових сховищ клієнтів та їхнього вмісту. Також не постраждали ключі шифрування, ключі відновлення облікових записів, мобільні та комп'ютерні застосунки сервісу, а також розширення для браузерів.

"У жодний момент вміст сховищ клієнтів не був доступний зловмиснику", — йдеться в офіційній заяві компанії.

У 1Password пояснили, що інформація у цифрових сховищах зашифрована за допомогою ключів, які є лише у самих користувачів. Навіть компанія не має доступу до цих даних. Така система захисту передбачає, що проникнення сторонніх осіб на сервери не повинно призвести до розкриття вмісту клієнтських сховищ.

Водночас певні токени з посилань для запрошень, налаштування доступу та відновлення облікових записів усе ж опинилися в руках зловмисників. Однак, за поясненням 1Password, самостійно вони не дають змоги увійти в чужий обліковий запис. Для завершення відповідної процедури потрібна додаткова автентифікація через SSO або код підтвердження, надісланий на зареєстровану електронну пошту.

Як компанія відреагувала на кібератаку

Після виявлення кіберінциденту фахівці 1Password заблокували скомпрометований обліковий запис GitHub, анулювали викрадений токен та перекрили доступ зловмисника до внутрішніх систем.

Компанія також відновила версії програмного забезпечення без шкідливого коду та замінила або анулювала внутрішні облікові дані, які могли потрапити до рук нападника.

Додатково розробники посилили захист процедури відновлення акаунтів. Замість шести цифрових символів тепер використовуватимуть десять буквено-цифрових символів. Це має ускладнити підбір кодів автоматизованими засобами.

Також компанія залучила незалежних фахівців із кібербезпеки, які мають перевірити заходи з локалізації наслідків атаки та відновлення захисту

Що тепер загрожує користувачам 1Password

Попри те, що паролі залишилися захищеними, витік імен та електронних адрес клієнтів створює ризик фішингових атак. Шахраї можуть використати викрадену інформацію, щоб надсилати користувачам підроблені повідомлення від імені 1Password. Зокрема, клієнтам можуть пропонувати підтвердити особу, терміново змінити пароль, відновити доступ до облікового запису або перейти за посиланням нібито для додаткового захисту акаунта.

У компанії закликали користувачів не довіряти несподіваним електронним листам, SMS та телефонним дзвінкам, пов'язаним із роботою сервісу. Вводити пароль та секретний ключ необхідно лише в офіційному застосунку або на сайті 1Password, адресу якого користувач відкрив самостійно.

Про підозрілі повідомлення можна сповістити службу підтримки за адресою support@1password.com.

За заявою компанії, наразі користувачам не потрібно змінювати паролі чи секретні ключі через цей інцидент. Усі сервіси та застосунки 1Password продовжують працювати у звичайному режимі.

Що відомо про 1Password

1Password — канадська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Торонто, яка розробляє однойменний менеджер паролів. Сервісом користуються приватні особи, родини, компанії та великі організації для зберігання облікових даних і захисту конфіденційної інформації.

За даними видання TechCrunch, продуктами компанії користуються мільйони людей та понад 200 тисяч підприємств у всьому світі.

1Password працює як цифрове сховище, у якому можна зберігати паролі від електронної пошти, соціальних мереж, банківських сервісів та інших сайтів. Крім того, користувачі можуть додавати реквізити банківських карток і рахунків, паспортні дані, документи, адреси, особисті нотатки, ліцензійні ключі та коди двофакторної автентифікації.

Одна з основних функцій сервісу — генератор паролів. Він створює складні унікальні комбінації для різних облікових записів, щоб користувачам не доводилося повторно використовувати один пароль на кількох сайтах. Також програма може автоматично зберігати та заповнювати дані для входу, що спрощує авторизацію на вебсайтах і в застосунках.

Сервіс доступний на комп'ютерах із Windows, macOS та Linux, а також на смартфонах і планшетах з Android та iOS. Для роботи з ним передбачені окремі застосунки та розширення для популярних браузерів.

Нагадаємо, нещодавно іранське хакерське угруповання Handala заявило про злам особистої електронної пошти директора ФБР Кеша Пателя та опублікувало в мережі його особисті фотографії й документи.

Також Фокус писав, що хакери заявили про викрадення з Національного суперкомп’ютерного центру Китаю в Тяньцзіні 10 петабайтів даних, серед яких нібито є секретна інформація про випробування озброєння, яку зловмисники намагаються продати в даркнеті.