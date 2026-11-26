В ходе тестирования новые Coros Vertix 4 превзошли более дорогого конкурента Garmin Fenix 9 по времени автономной работы.

Компания Coros представила свои новые флагманские смарт-часы Vertix 4, которые позиционируются как доступная альтернатива Garmin Fenix 9. Ключевые преимущества Coros Vertix 4 отметил обозреватель гаджетов Ник Харрис-Фрай в своей статье для Tom's Guide.

Дисплей

Coros Vertix 4 Фото: Future

Coros Vertix 4 получили AMOLED-дисплей, что является значительным обновлением по сравнению с Vertix 2S. Как отмечает автор обзора, новый экран удобнее читать в любых условиях, в том числе при прямом попадании солнечных лучей на улице.

Дизайн

Coros Vertix 4 тоньше и легче своего предшественника, имеет более большой дисплей и не выглядят слишком громоздким даже на тонких запястьях. Предыдущие модели часов Coros ставили качество выше стиля, поэтому новинка исправляет этот недостаток.

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Фонарик

Coros Vertix 4 Фото: Future

Часы Garmin оснащались встроенным фонариком, начиная с модели Fenix 7X. Новые часы Vertix 4 стали первыми часами Coros с этой функцией, однако компания отошла от традиционной конфигурации фонарика, разместив его сбоку.

Расположение фонарика между цифровым циферблатом и кнопкой "Назад" имеет ряд преимуществ, ведь свет естественным образом рассеивается в направлении руки. Между тем Garmin, Suunto и Amazfit по-прежнему размещают фонарики сверху.

Карты и GPS

Спутниковые карты на Coros Vertix 4 Фото: Future

Coros Vertix 4 поддерживают встроенные спутниковые карты, которые можно загрузить на часы и использовать вместо стандартных карт. Эту функцию Харрис-Фрай опробовал в бета-версии, поскольку ее запуск ожидается в начале 2027 года. По словам эксперта, эти карты отлично смотрятся на AMOLED-дисплее и полностью бесплатны.

Автор также отметил, что новые часы удивили его точностью GPS. Тестовая пробежка показала, что показатели Vertix 4 соответствуют измерениям Fenix 9 Pro.

Аккумулятор

В ходе тестирования Coros Vertix 4 проработали 22 дня на одном заряде, превзойдя Garmin Enduro 2. Это отличный результат, особенно с учетом энергоемкого AMOLED-дисплея.

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Coros утверждает, что новые часы способны работать от батареи до 30 дней или 10 дней при постоянно включенном экране. Производитель также обещает 48 часов многодиапазонного GPS-трекинга при постоянно включенном экране.

Напомним, что более дешевый фитнес-браслет Google Fitbit Edge оказался точнее умных часов Apple Watch SE 3.

Фокус также сообщал, что компания Rollme представила бюджетные смарт-часы Hero K1, совместимые с большинством современных смартфонов.