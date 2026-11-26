Під час тестування новий Coros Vertix 4 перевершив дорожчого конкурента Garmin Fenix ​​9 за часом автономної роботи.

Компанія Coros представила свій новий флагманський смартгодинник Vertix 4, який позиціонується як доступніша альтернатива Garmin Fenix ​​9. Ключові сильні сторони Coros Vertix 4 відзначив оглядач гаджетів Нік Гарріс-Фрай у своїй статті для Tom's Guide.

Дисплей

Coros Vertix 4 Фото: Future

Coros Vertix 4 отримав AMOLED-дисплей, що є значним оновлення порівняно з Vertix 2S. Як зазначає автор огляду, новий екран легше читати за будь-яких умов, включно з прямими сонячними променями на вулиці.

Дизайн

Coros Vertix 4 тонший і легший за свого попередника, має більший дисплей і не здається надто громіздким навіть на тонких зап'ястях. Попередні годинники Coros віддавали пріоритет якості над стилем, тож новинка виправляє цей недолік.

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Ліхтарик

Coros Vertix 4 Фото: Future

Годинники Garmin мали вбудований ліхтарик, починаючи з Fenix ​​7X. Новий Vertix 4 став першим годинником Coros з цією функцією, однак компанія відійшла від звичайної конфігурації ліхтарика, розмістивши його збоку.

Розташування ліхтарика між цифровим циферблатом і кнопкою "Назад" має низку переваг, адже світло природно розсіюється в напрямку руки. Тим часом Garmin, Suunto та Amazfit все ще розміщують ліхтарики зверху.

Карти та GPS

Супутникові карти на Coros Vertix 4 Фото: Future

Coros Vertix 4 підтримує вбудовані супутникові карти, які можна завантажити на годинник і використовувати замість стандартних карт. Цю функцію Гарріс-Фрай випробував в бета-версії, оскільки її запуск очікується на початку 2027 року. За словами експерта, ці карти чудово виглядають на AMOLED-дисплеї та повністю безкоштовні.

Автор також зазначив, що новий годинник здивував його точністю GPS. Тестова пробіжка показала, показники Vertix 4 відповідають вимірам Fenix 9 Pro.

Акумулятор

В ході тестування Coros Vertix 4 витримав 22 дні на одному заряді, перевершивши Garmin Enduro 2. Це чудовий результат, особливо з огляду на вимогливий AMOLED-дисплей.

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Coros стверджує, що новий годинник здатен працювати від батареї до 30 днів або 10 днів з постійно увімкненим екраном. Виробник також обіцяє 48 годин багатодіапазонного GPS-трекінгу з постійно увімкненим екраном.

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