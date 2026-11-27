Новый недорогой смартфон Samsung уже близко: первые результаты тестов Galaxy A38
Samsung может оснастить свой будущий бюджетный телефон более мощным аккумулятором и процессором MediaTek Dimensity 7500.
Процессор и производительность Samsung Galaxy A38 уже стали известны благодаря тестам на Geekbench. На это обратил внимание портал GSMArena.
Galaxy A38 появился в Geekbench под номером модели SM-A386B. Смартфон использует однокристальную систему MediaTek Dimensity 7500 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Samsung, вероятно, будет предлагать несколько конфигураций памяти, как и в случае с Galaxy A37.
Судя по утечке, Galaxy A38 будет продаваться с предустановленной операционной системой One UI 9 на базе Android 17. В Geekbench 7.1.0 для Android устройство набрало 928 баллов в одноядерном режиме и 2687 баллов в многоядерном.
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Что касается других характеристик Galaxy A38, по слухам, в смартфоне будет установлен 1/1,95-дюймовый сенсор Sony IMX882 для 50-мегапиксельной основной камеры, а также аккумулятор, объем которого на 20 % превышает предшественника. Ожидается, что смартфон выйдет в начале 2027 года.
Напомним, что Galaxy A38 может получить основную камеру с более низкими характеристиками, чем у нынешней модели Galaxy A37.
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