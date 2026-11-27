Samsung може оснастити свій майбутній бюджетний телефон потужнішим акумулятором та процесором MediaTek Dimensity 7500.

Процесор та продуктивність Samsung Galaxy A38 вже розсекречені на Geekbench. На це звернув увагу портал GSMArena.

Galaxy A38 з'явився на Geekbench під номером моделі SM-A386B. Смартфон використовує однокристальну систему MediaTek Dimensity 7500 у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті. Samsung, ймовірно, пропонуватиме кілька конфігурацій пам’яті, як і у випадку з Galaxy A37.

Samsung Galaxy A38 на Geekbench

Судячи з витоку, Galaxy A38 продаватиметься з попереднього встановленою операційною системою One UI 9 на базі Android 17. В Geekbench 7.1.0 для Android пристрій набрав 928 балів в одноядерному режимі та 2687 балів у багатоядерному.

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Що стосується інших характеристик Galaxy A38, чутки вказують на 1/1,95-дюймовий сенсор Sony IMX882 для 50-мегапіксельної основної камери та на 20% більший акумулятор, ніж у попередника. Очікується, що смартфон вийде на початку 2027 року.

Нагадаємо, Galaxy A38 може отримати слабшу основну камеру, ніж у нинішнього Galaxy A37.

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