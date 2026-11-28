Даже осторожность в интернете не всегда спасает от хакеров, ведь, как предупреждает Telegram, владельцы iPhone с устаревшей версией iOS могут стать жертвами взлома, даже не загружая ничего на телефон.

Пользователи iPhone, которые давно не обновляли операционную систему, могут подвергнуться риску кражи личных данных. По словам основателя Telegram Павла Дурова, для взлома устройства в отдельных случаях может быть достаточно просто открыть вредоносную веб-страницу.

Об этом Дуров сообщил в ночь на 28 ноября в социальной сети X, а также на своём официальном Telegram-канале. Он опубликовал скриншот предупреждения, которое мессенджер рассылает пользователям.

"Пользователей iPhone взламывают массово. Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Для взлома может быть достаточно просто открыть сайт. Мы рассылаем это предупреждение всем нашим пользователям старых версий iOS", — написал основатель Telegram.

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Пост основателя Telegram Павла Дурова Фото: Скриншот

В сообщении Telegram отмечается, что устаревшая версия iOS содержит уязвимости, которые могут поставить под угрозу личную информацию и учетные записи владельцев устройств. Мессенджер призывает пользователей установить последнюю версию операционной системы.

"Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон", — говорится в предупреждении.

Таким образом, это сообщение адресовано не всем владельцам iPhone, а тем пользователям, которые продолжают пользоваться старыми версиями программного обеспечения.

В то же время Дуров не уточнил, какие именно версии iOS в настоящее время считаются уязвимыми, сколько устройств могло пострадать и кто стоит за этими атаками. Также он не назвал конкретных уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Поэтому заявление о массовых взломах на данный момент следует рассматривать как предупреждение основателя Telegram, а не как обнародованную статистику подтвержденных случаев компрометации iPhone.

Какие версии iOS необходимо установить владельцам iPhone

Согласно официальному списку обновлений безопасности Apple, по состоянию на 28 ноября 2026 года самой новой версией операционной системы для совместимых смартфонов является iOS 27.2.1.

Однако компания продолжает выпускать обновления безопасности и для предыдущих версий операционной системы.

В частности, 9 ноября 2026 года компания Apple выпустила следующие обновления:

iOS 27.2.1 — для iPhone 11 и более новых моделей;

— для iPhone 11 и более новых моделей; iOS 26.7.3 — для iPhone 11 и более новых моделей, которые остаются на предыдущей версии операционной системы;

— для iPhone 11 и более новых моделей, которые остаются на предыдущей версии операционной системы; iOS 18.7.12 — для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Таким образом, даже владельцы некоторых старых моделей смартфонов Apple могут получать обновления безопасности без покупки нового устройства.

Как проверить наличие обновлений на iPhone

Чтобы проверить, доступна ли новая версия операционной системы, владельцам iPhone необходимо открыть настройки смартфона.

Для этого необходимо:

Перейти в раздел "Параметры". Откройте вкладку "Общие". Выберите пункт "Обновление ПО". Проверить наличие доступных обновлений и установить последнюю версию, совместимую с устройством.

Перед обновлением Apple рекомендует создать резервную копию данных, подключить смартфон к источнику питания и сети Wi-Fi.

Кроме того, в настройках можно включить автоматическую загрузку и установку новых версий iOS. В этом случае смартфон сможет самостоятельно устанавливать обновления ночью, когда он подключен к зарядному устройству и Wi-Fi.

Подробная инструкция доступна на официальном сайте службы поддержки Apple.

Подтвердила ли Apple информацию о массовом взломе iPhone

По состоянию на утро 28 ноября отдельного публичного заявления Apple относительно предупреждения Telegram найти не удалось.

Хотя производитель ранее и подтверждал факт кибератак через вредоносные веб-страницы, актуальных данных о масштабах взлома смартфонов, о котором заявил Дуров, пока нет.

Соответственно, утверждение о массовом взломе iPhone пока остается заявлением основателя Telegram, а не подтвержденной Apple статистикой.

Apple ранее устраняла опасные уязвимости в iOS

Отметим, что угроза взлома iPhone из-за вредоносного веб-контента не нова. Компания Apple ранее неоднократно выпускала обновления операционной системы для устранения таких уязвимостей.

Например, 11 марта 2025 года Apple выпустила обновление iOS 18.3.2, устранявшее уязвимость в WebKit — движке, используемом для обработки веб-страниц в браузерах и других приложениях. По информации разработчиков, в то время специально созданный вредоносный веб-контент мог обходить механизмы изоляции браузера. В компании также заявили, что знали о возможном использовании этой уязвимости в ходе сложных целевых кибератак против отдельных пользователей.

Кроме того, 14 апреля 2026 года компания Apple опубликовала на своём официальном сайте отдельное предупреждение о кибератаках на владельцев iPhone с устаревшими версиями iOS. В компании тогда подтвердили, что специалисты по кибербезопасности обнаружили атаки, в ходе которых злоумышленники использовали вредоносный веб-контент для получения доступа к информации на смартфонах. Опасность заключалась в том, что пользователю не нужно было даже загружать подозрительные файлы или программы. Риск похищения данных возникал уже при посещении скомпрометированного сайта.

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