Навіть обережність в інтернеті не завжди рятує від хакерів, адже, за попередженням Telegram, власники iPhone із застарілою iOS можуть стати жертвами злому, нічого не завантажуючи на телефон.

Користувачі iPhone, які давно не оновлювали операційну систему, можуть опинитися під загрозою викрадення особистих даних. За словами засновника Telegram Павла Дурова, для зламу пристрою в окремих випадках може бути достатньо просто відкрити шкідливу вебсторінку.

Про це Дуров повідомив у ніч на 28 листопада у соціальній мережі X, а також у своєму офіційному Telegram-каналі. Він опублікував скриншот попередження, яке месенджер розсилає користувачам.

"Користувачів iPhone зламують у масовому масштабі. Якщо ваша iOS хоча б трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Для злому може бути достатньо просто відкрити сайт. Ми надсилаємо це попередження всім нашим користувачам старих версій iOS", – написав засновник Telegram.

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Пост засновника Telegram Павла Дурова Фото: Скриншот

У повідомленні від Telegram зазначається, що застаріла версія iOS містить вразливості, які можуть поставити під загрозу особисту інформацію та облікові записи власників пристроїв. Месенджер закликає користувачів встановити актуальне оновлення операційної системи.

"Оновіть iOS, щоб захистити свій телефон", – йдеться в попередженні.

Таким чином, повідомлення адресоване не всім власникам iPhone, а користувачам, які продовжують працювати зі старими версіями програмного забезпечення.

Водночас Дуров не уточнив, які саме версії iOS наразі вважаються вразливими, скільки пристроїв могли постраждати та хто стоїть за атаками. Також він не назвав конкретних вразливостей, якими можуть користуватися зловмисники.

Тому заяву про масові злами наразі слід розглядати як попередження засновника Telegram, а не як оприлюднену статистику підтверджених випадків компрометації iPhone.

Які версії iOS потрібно встановити власникам iPhone

Згідно з офіційним переліком оновлень безпеки Apple, станом на 28 листопада 2026 року найновішою версією операційної системи для сумісних смартфонів є iOS 27.2.1.

Однак компанія продовжує випускати оновлення безпеки й для попередніх версій операційної системи.

Зокрема, 9 листопада 2026 року Apple випустила такі оновлення:

iOS 27.2.1 — для iPhone 11 та новіших моделей;

— для iPhone 11 та новіших моделей; iOS 26.7.3 — для iPhone 11 та новіших моделей, які залишаються на попередній версії операційної системи;

— для iPhone 11 та новіших моделей, які залишаються на попередній версії операційної системи; iOS 18.7.12 — для iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR.

Таким чином, навіть власники деяких старих моделей смартфонів Apple можуть отримувати оновлення безпеки без придбання нового пристрою.

Як перевірити оновлення на iPhone

Щоб перевірити, чи доступна нова версія операційної системи, власникам iPhone потрібно відкрити налаштування смартфона.

Для цього необхідно:

Перейти в розділ "Параметри". Відкрити вкладку "Загальні". Вибрати пункт "Оновлення ПЗ". Перевірити наявність доступних оновлень та встановити останню версію, сумісну з пристроєм.

Перед оновленням Apple рекомендує створити резервну копію даних, під'єднати смартфон до джерела живлення та мережі Wi-Fi.

Також у налаштуваннях можна активувати автоматичне завантаження та встановлення нових версій iOS. У такому разі смартфон зможе самостійно встановлювати оновлення вночі, коли він під'єднаний до зарядного пристрою та Wi-Fi.

Детальна інструкція доступна на офіційному сайті служби підтримки Apple.

Чи підтвердила Apple інформацію про масовий злам iPhone

Станом на ранок 28 листопада окремої публічної заяви Apple щодо попередження Telegram знайти не вдалося.

Хоча виробник раніше і підтверджував існування кібератак через шкідливі вебсторінки, актуальних даних про масштаби зламу смартфонів, про який заявив Дуров, наразі немає.

Відповідно, твердження про масовий злам iPhone поки залишається заявою засновника Telegram, а не підтвердженою Apple статистикою.

Apple раніше виправляла небезпечні вразливості в iOS

Зазначимо, що загроза зламу iPhone через шкідливий вебконтент не є новою. Компанія Apple раніше неодноразово випускала оновлення операційної системи для усунення таких вразливостей.

Наприклад, 11 березня 2025 року Apple випустила оновлення iOS 18.3.2, яке усувало вразливість у WebKit – рушії, що використовується для обробки вебсторінок у браузерах та інших застосунках. За інформацією розробників, тоді спеціально створений шкідливий вебконтент міг обходити механізми ізоляції браузера. У компанії також заявили, що знали про можливе використання цієї вразливості під час складних цільових кібератак проти окремих користувачів.

Крім того, 14 квітня 2026 року Apple публікувала на своєму офіційному сайті окреме попередження про кібератаки на власників iPhone із застарілими версіями iOS. У компанії тоді підтвердили, що фахівці з кібербезпеки виявили атаки, під час яких зловмисники використовували шкідливий вебконтент для отримання доступу до інформації на смартфонах. Небезпека полягала в тому, що користувач міг навіть не завантажувати підозрілих файлів або програм. Ризик викрадення даних виникав уже під час відвідування скомпрометованого сайту.

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