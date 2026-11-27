Наступний флагманський смартфон Honor може скласти конкуренцію Oppo Find X10 Pro Max, який наразі перевершує iPhone 18 Pro Max за можливостями фотозйомки.

Майбутній Honor Magic 10 Pro Max вже тестується з трьома камерами на задній панелі, кожна з яких має роздільну здатність 200 МП. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, Honor Magic 10 Pro Max отримав надширококутний об'єктив із 200-мегапіксельним сенсором розміром 1/1,5 дюйма. Розміри сенсорів основної камери та телеоб'єктива поки не розголошуються.

Для порівняння, поточний Honor Magic 9 Pro Max оснащений основною камерою на 200 МП, телеоб'єктивом на 200 МП з 3,5-кратним перископом та надширококутним об'єктивом на 50 МП з фокусною відстанню 1/2,88 дюйма.

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Якщо чутки виявляться правдивими, Honor Magic 10 Pro Max опиниться в одному класі з флагманом Oppo Find X10 Pro Max, який вже використовує основну камеру на 200 МП, телеоб'єктив на 200 МП з 3-кратним перископним збільшенням та надширококутний об'єктив на 200 МП.

Нагадаємо, Oppo Find X10 Pro Max перевершив iPhone 18 Pro Max за деякими характеристиками камери.

Фокус також повідомляв, що Samsung Galaxy A38 може отримати слабшу основну камеру, ніж Galaxy A37.