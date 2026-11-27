Следующий флагманский смартфон Honor может составить конкуренцию Oppo Find X10 Pro Max, который в настоящее время превосходит iPhone 18 Pro Max по возможностям фотосъемки.

Будущий Honor Magic 10 Pro Max уже проходит тестирование с тремя камерами на задней панели, каждая из которых имеет разрешение 200 МП. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своём блоге на Weibo.

По данным инсайдера, Honor Magic 10 Pro Max получил сверхширокоугольный объектив с 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,5 дюйма. Размеры сенсоров основной камеры и телеобъектива пока не разглашаются.

Для сравнения: текущая модель Honor Magic 9 Pro Max оснащена основной камерой на 200 МП, телеобъективом на 200 МП с 3,5-кратным перископом и сверхширокоугольным объективом на 50 МП с фокусным расстоянием 1/2,88 дюйма.

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Если слухи подтвердятся, Honor Magic 10 Pro Max окажется в одном классе с флагманом Oppo Find X10 Pro Max, который уже оснащён основной камерой на 200 МП, телеобъектив на 200 МП с 3-кратным перископическим увеличением и сверхширокоугольный объектив на 200 МП.

Напомним, что Oppo Find X10 Pro Max превзошёл iPhone 18 Pro Max по некоторым характеристикам камеры.

Фокус также сообщал, что Samsung Galaxy A38 может получить основную камеру с более низкими характеристиками, чем у Galaxy A37.